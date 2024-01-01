Завтра на Волині відключатимуть електроенергію: подробиці
Сьогодні, 20:01
Графіки погодинних відключень завтра, 25 травня, будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України.
Про це повідомили в Укренерго.
Відключатимуть світло з 20:00 до 22:00 – у години максимального вечірнього споживання.
Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр «Укренерго» щовечора доводить до кожного обленерго.
Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Внаслідок п’яти масованих ракетних атак із березня по травень – великі теплові та гідроелектростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як раніше.
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Про це повідомили в Укренерго.
Відключатимуть світло з 20:00 до 22:00 – у години максимального вечірнього споживання.
Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр «Укренерго» щовечора доводить до кожного обленерго.
Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Внаслідок п’яти масованих ракетних атак із березня по травень – великі теплові та гідроелектростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як раніше.
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