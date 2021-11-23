У луцькій школі дитина зламала запʼястя: мама звинувачує вчителя фізкультури у недбалості





Про це написала лучанка в одній із місцевих груп у фейсбуці, передає



«Дитина на уроці фізкультури впала, їй боліла рука, хотіла подзвонити батькам, на що вчитель фізкультури їй відмовив, насварив за телефон, пригрозив, що телефон віддасть директору школи і будемо ми його разом з нею забирати в директора! Роботою вчителя фізкультури не задоволені усі батьки впродовж всього навчального процесу! Він постійно в телефоні, а дітям дає просто мʼяч і хлопці грають у футбол, дівчата чим хочуть займаються або ж «прекрасна гра вишибало» де діти гатять один одному в голову. Так ось, вчитель фізкультури не відвів дитину до медсестри школи, не подзвонив САМ батькам, не дозволив подзвонити ЇЙ, не викликав швидку, а пригрозив сидіти!!», - йдеться у дописі.



У коментарях жінка зазначила, що інцидент трапився у 23 школі. Дитину батьки завезли до лікаря одразу ж після уроку. Дівчинці наклали гіпс.



«В моєї доньки перелом запʼястя!!! Що роблять такі безвідповідальні педагоги у школі?!? Який телефон у вчителя може бути на уроці?!? Тим більше ігри в змійку до прикладу! Мені він відповів, що вона сиділа зажавшись, плакала і не показала йому руку. Але він для моєї дитини ЧУЖА людина, Він - НЕ ЛІКАР!!! В цьому випадку дається обезболююче, прикладається холод і транспортування в трампункт. ВСЕ! Плюс плутався у своїх словах! То він нічого не знав, то казав, що бачив як падала, потім, що діти і сама дитина казали йому, що вона впала і їй болить рука», - додала матір дівчинки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У луцькому ліцеї №23 на уроці фізкультури дитина зламала зап'ястя. Батьки дівчинки стверджують, що після інциденту вчитель фізкультури не дозволив їй зателефонувати батькам і не відвів дитину до медсестри.Про це написала лучанка в одній із місцевих груп у фейсбуці, передає ВСН «Дитина на уроці фізкультури впала, їй боліла рука, хотіла подзвонити батькам, на що вчитель фізкультури їй відмовив, насварив за телефон, пригрозив, що телефон віддасть директору школи і будемо ми його разом з нею забирати в директора! Роботою вчителя фізкультури не задоволені усі батьки впродовж всього навчального процесу! Він постійно в телефоні, а дітям дає просто мʼяч і хлопці грають у футбол, дівчата чим хочуть займаються або ж «прекрасна гра вишибало» де діти гатять один одному в голову. Так ось, вчитель фізкультури не відвів дитину до медсестри школи, не подзвонив САМ батькам, не дозволив подзвонити ЇЙ, не викликав швидку, а пригрозив сидіти!!», - йдеться у дописі.У коментарях жінка зазначила, що інцидент трапився у 23 школі. Дитину батьки завезли до лікаря одразу ж після уроку. Дівчинці наклали гіпс.«В моєї доньки перелом запʼястя!!! Що роблять такі безвідповідальні педагоги у школі?!? Який телефон у вчителя може бути на уроці?!? Тим більше ігри в змійку до прикладу! Мені він відповів, що вона сиділа зажавшись, плакала і не показала йому руку. Але він для моєї дитини ЧУЖА людина, Він - НЕ ЛІКАР!!! В цьому випадку дається обезболююче, прикладається холод і транспортування в трампункт. ВСЕ! Плюс плутався у своїх словах! То він нічого не знав, то казав, що бачив як падала, потім, що діти і сама дитина казали йому, що вона впала і їй болить рука», - додала матір дівчинки.

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