Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 травня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ. гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 23-25°.



Область



Мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ. гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 травня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ. гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 23-25°.Мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ. гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.

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