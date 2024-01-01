Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ. гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 23-25°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ. гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ. гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 23-25°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ. гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У луцькій школі дитина зламала запʼястя: мама звинувачує вчителя фізкультури у недбалості
Сьогодні, 20:35
Завтра на Волині відключатимуть електроенергію: подробиці
Сьогодні, 20:01
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 травня
Сьогодні, 20:00
У Тисі знайшли нового потопельника
Сьогодні, 19:00