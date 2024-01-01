У Тисі знайшли нового потопельника

У Тисі знайшли нового потопельника
У річці Тиса знайшли чергового потопельника. Його тіло несло течією вздовж берега.

Про це у телеграмі повідомляє Державна прикордонна служба України.

Загиблий — житель Закарпаття 1975 року народження. Як він опинився в річці — зʼясовує слідство.

За офіційними даними, від початку повномасштабної війни в Тисі потонули понад 30 чоловіків, проте реальна кількість загиблих може бути більшою. На початку травня в річці знизився рівень води, тому прикордонники почали знаходити ще більше тіл.


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Теги: ухилянт, кордон
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