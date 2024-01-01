У Тисі знайшли нового потопельника

У річці Тиса знайшли. Його тіло несло течією вздовж берега.Про це у телеграмі повідомляє Державна прикордонна служба України.Загиблий — житель Закарпаття 1975 року народження. Як він опинився в річці — зʼясовує слідство.За офіційними даними, від початку повномасштабної війни в Тисі потонули понад 30 чоловіків, проте реальна кількість загиблих може бути більшою. На початку травня в річці знизився рівень води, тому прикордонники почали знаходити ще більше тіл.