У Тисі знайшли нового потопельника
Сьогодні, 19:00
У річці Тиса знайшли чергового потопельника. Його тіло несло течією вздовж берега.
Про це у телеграмі повідомляє Державна прикордонна служба України.
Загиблий — житель Закарпаття 1975 року народження. Як він опинився в річці — зʼясовує слідство.
За офіційними даними, від початку повномасштабної війни в Тисі потонули понад 30 чоловіків, проте реальна кількість загиблих може бути більшою. На початку травня в річці знизився рівень води, тому прикордонники почали знаходити ще більше тіл.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Державна прикордонна служба України.
Загиблий — житель Закарпаття 1975 року народження. Як він опинився в річці — зʼясовує слідство.
За офіційними даними, від початку повномасштабної війни в Тисі потонули понад 30 чоловіків, проте реальна кількість загиблих може бути більшою. На початку травня в річці знизився рівень води, тому прикордонники почали знаходити ще більше тіл.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Тисі знайшли нового потопельника
Сьогодні, 19:00
На Волині звільнили в запас ЗСУ строковиків-прикордонників
Сьогодні, 18:11