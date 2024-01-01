На Волині звільнили в запас ЗСУ строковиків-прикордонників

У Волинському прикордонному загоні завершилися заходи з демобілізації військовослужбовців строкової служби. До рідних домівок поїхало ще майже три сотні строковиків.Про це повідомила пресслужба Волинського прикордонного загону.З цієї нагоди учора відбулося урочисте шикування та нагородження прикордонників, котрим довелося проходити строкову службу у нелегкий для країни час. В прикордонних підрозділах вониблизько трьох років. За цей час здружилися з колективом та стали свого роду великою родиною. Та радість повернення до рідних та близьких хлопці не приховували, хоча й сумно було розставатися з побратимами, з якими за період служби стали хорошими друзями.Керівництво прикордонного загону подякувало військовослужбовцям за їхній вклад у надійну охорону та оборону кордону з Польщею та білоруссю в межах області, сумлінне виконання службових завдань та самовідданість.Разом зі словами подяки прикордонники отримали грамоти від керівництва загону та органів влади й місцевого самоврядування.Військовий капелан протоієрейпромовив молитву та благословив хлопців на подальший життєвий шлях та мирне майбутнє.