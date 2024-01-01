На Волині звільнили в запас ЗСУ строковиків-прикордонників

На Волині звільнили в запас ЗСУ строковиків-прикордонників
У Волинському прикордонному загоні завершилися заходи з демобілізації військовослужбовців строкової служби. До рідних домівок поїхало ще майже три сотні строковиків.

Про це повідомила пресслужба Волинського прикордонного загону.

З цієї нагоди учора відбулося урочисте шикування та нагородження прикордонників, котрим довелося проходити строкову службу у нелегкий для країни час. В прикордонних підрозділах вони виконували завдання близько трьох років. За цей час здружилися з колективом та стали свого роду великою родиною. Та радість повернення до рідних та близьких хлопці не приховували, хоча й сумно було розставатися з побратимами, з якими за період служби стали хорошими друзями.

Керівництво прикордонного загону подякувало військовослужбовцям за їхній вклад у надійну охорону та оборону кордону з Польщею та білоруссю в межах області, сумлінне виконання службових завдань та самовідданість.

Разом зі словами подяки прикордонники отримали грамоти від керівництва загону та органів влади й місцевого самоврядування.

Військовий капелан протоієрей Михайло Хімчак промовив молитву та благословив хлопців на подальший життєвий шлях та мирне майбутнє.


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Теги: прикордонники, війна
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