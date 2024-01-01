Військовозобов’язані зможуть оновити дані у Луцькому ЦНАПі і на вихідних

Військовозобов’язані зможуть оновити дані у Луцькому ЦНАПі і на вихідних
Цими вихідними, 25 і 26 травня, у Луцьку буде працювати Центр надання адмінпослуг, аби військовозобов’язані мали можливість оновити дані.

Про це пише Суспільне з посиланням на директорку установи Ларису Карп’як.

У суботу на неділю адміністратори працюватимуть з 8:00 до 13:00 години та надаватимуть лише послугу з оновлення даних військовозобов’язаним віком від 18 до 60 років.

Для цього, каже Лариса Карп’як, їм потрібно мати з собою:

- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- актуальний номер телефону;
- адресу електронної пошти (за наявності).

З 18 по 24 травня у Центрі надання адміністративних послуг у Луцьку оновили свої дані 340 військовозобов'язаних, додала директорка установи. Послуга з оновлення даних, з її слів, є безплатною і займає 7 хвилин. Також можна звернутися у терцентр комплектування і соцпідтримки чи зареєструватися у електронному кабінеті-застосунку "Резерв+".


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Теги: мобілізація, ЗСУ
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