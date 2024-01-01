Військовозобов’язані зможуть оновити дані у Луцькому ЦНАПі і на вихідних

військовозобов’язані мали можливість оновити дані.



Про це пише Ларису Карп’як.



У суботу на неділю адміністратори працюватимуть з 8:00 до 13:00 години та надаватимуть лише послугу з оновлення даних військовозобов’язаним віком від 18 до 60 років.



Для цього, каже Лариса Карп’як, їм потрібно мати з собою:



- паспорт громадянина України;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- актуальний номер телефону;

- адресу електронної пошти (за наявності).



З 18 по 24 травня у Центрі надання адміністративних послуг у Луцьку оновили свої дані 340 військовозобов'язаних, додала директорка установи. Послуга з оновлення даних, з її слів, є безплатною і займає 7 хвилин. Також можна звернутися у терцентр комплектування і соцпідтримки чи зареєструватися у електронному кабінеті-застосунку "Резерв+".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цими вихідними, 25 і 26 травня, у Луцьку буде працювати Центр надання адмінпослуг, абиПро це пише Суспільне з посиланням на директорку установиУ суботу на неділю адміністратори працюватимуть з 8:00 до 13:00 години та надаватимуть лише послугу з оновлення даних військовозобов’язаним віком від 18 до 60 років.Для цього, каже Лариса Карп’як, їм потрібно мати з собою:- паспорт громадянина України;- реєстраційний номер облікової картки платника податків;- актуальний номер телефону;- адресу електронної пошти (за наявності).З 18 по 24 травня у Центрі надання адміністративних послуг у Луцьку оновили свої дані 340 військовозобов'язаних, додала директорка установи. Послуга з оновлення даних, з її слів, є безплатною і займає 7 хвилин. Також можна звернутися у терцентр комплектування і соцпідтримки чи зареєструватися у електронному кабінеті-застосунку "Резерв+".

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