Як у Ковелі відбувається оновлення даних у ТЦК. ВІДЕО
Сьогодні, 20:41
Черг військовозобов'язаних, які мають оновити свої дані, біля Ковельського районного терцентру комплектування і соцпідтримки (ТЦК) станом на 23 травня немає.
Як розповів виконувач обов’язків начальника центру, підполковник Валентин Прищенко, більшість військовозобов'язаних приходять, щоб написати заяву на відстрочку, або є заброньованим і оновлюють дані, - пише Суспільне.
"Люди не завжди користуються своїм правом на відстрочку. Вони його мають, але не завжди приходять сюди і надають нам свої дані, тому що вони вважають, що їх тут будуть забирати в ЗСУ. Хоча ми цього не робимо, ми вносимо зміни", — зазначив підполковник.
Швидко оновлення даних у військово-облікових документах відбудеться у разі, якщо військовозобов’язаний нещодавно вже проходив цю процедуру і має присвоєний військовий ідентифікаційний номер.
Коли військовозобов'язаний приходить у ТЦК, то працівники після уточнення особистих даних шукають облікові дані в системі "Оберіг".
"Піднімається картка, вносяться зміни і автоматично поновлюється і присвоюється ідентифікаційний номер. Люди, які нас цікавлять, відповідно до їхніх спеціальностей, ми будемо таких людей направляти на ВЛК. І люди, які вперше встановляться на військовий облік, вони теж повинні будуть прийти військову лікарську комісію", — додав Валентин Прищенко.
39-річний Мирослав Токарчук — учасник АТО, захищав Україну у 2014-2015-му роках. Зі слів чоловіка, він має інвалідність і прийшов у ТЦК, щоб оновити дані.
"Якщо буду придатний, то далі буду захищати державу. Був у п'ятницю, був у понеділок, сказали прийти сьогодні. Трішки в черзі тяжко, але бачите, більш-менш обстановка спокійна, люди йдуть, все нормально", — говорить ветеран.
Військовозобов'язаний Віталій Єгоров розповів: повістку отримав на кордоні, коли повертався в Україну з Польщі, де чоловік отримав депортацію. "Раніше повісток не получив, бо був звільнений із військової служби, раніше теж не служив", — додає чоловік.
25-річний волинянин Олександр — студент-медик. Чоловік прийшов оновити дані, бо хоче скористатися правом на відстрочку.
Окрім ТЦК, для оновлення даних військовозобов'язані також можуть звертатися у Центри надання адміністративних послуг чи зареєструватися у електронному кабінеті-застосунку "Резерв+".
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Як розповів виконувач обов’язків начальника центру, підполковник Валентин Прищенко, більшість військовозобов'язаних приходять, щоб написати заяву на відстрочку, або є заброньованим і оновлюють дані, - пише Суспільне.
"Люди не завжди користуються своїм правом на відстрочку. Вони його мають, але не завжди приходять сюди і надають нам свої дані, тому що вони вважають, що їх тут будуть забирати в ЗСУ. Хоча ми цього не робимо, ми вносимо зміни", — зазначив підполковник.
Швидко оновлення даних у військово-облікових документах відбудеться у разі, якщо військовозобов’язаний нещодавно вже проходив цю процедуру і має присвоєний військовий ідентифікаційний номер.
Коли військовозобов'язаний приходить у ТЦК, то працівники після уточнення особистих даних шукають облікові дані в системі "Оберіг".
"Піднімається картка, вносяться зміни і автоматично поновлюється і присвоюється ідентифікаційний номер. Люди, які нас цікавлять, відповідно до їхніх спеціальностей, ми будемо таких людей направляти на ВЛК. І люди, які вперше встановляться на військовий облік, вони теж повинні будуть прийти військову лікарську комісію", — додав Валентин Прищенко.
39-річний Мирослав Токарчук — учасник АТО, захищав Україну у 2014-2015-му роках. Зі слів чоловіка, він має інвалідність і прийшов у ТЦК, щоб оновити дані.
"Якщо буду придатний, то далі буду захищати державу. Був у п'ятницю, був у понеділок, сказали прийти сьогодні. Трішки в черзі тяжко, але бачите, більш-менш обстановка спокійна, люди йдуть, все нормально", — говорить ветеран.
Військовозобов'язаний Віталій Єгоров розповів: повістку отримав на кордоні, коли повертався в Україну з Польщі, де чоловік отримав депортацію. "Раніше повісток не получив, бо був звільнений із військової служби, раніше теж не служив", — додає чоловік.
25-річний волинянин Олександр — студент-медик. Чоловік прийшов оновити дані, бо хоче скористатися правом на відстрочку.
Окрім ТЦК, для оновлення даних військовозобов'язані також можуть звертатися у Центри надання адміністративних послуг чи зареєструватися у електронному кабінеті-застосунку "Резерв+".
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