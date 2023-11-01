Як у Ковелі відбувається оновлення даних у ТЦК. ВІДЕО





Як розповів виконувач обов’язків начальника центру, підполковник Валентин Прищенко, більшість військовозобов'язаних приходять, щоб написати заяву на відстрочку, або є заброньованим і оновлюють дані, - пише



"Люди не завжди користуються своїм правом на відстрочку. Вони його мають, але не завжди приходять сюди і надають нам свої дані, тому що вони вважають, що їх тут будуть забирати в ЗСУ. Хоча ми цього не робимо, ми вносимо зміни", — зазначив підполковник.



Швидко оновлення даних у військово-облікових документах відбудеться у разі, якщо військовозобов’язаний нещодавно вже проходив цю процедуру і має присвоєний військовий ідентифікаційний номер.



Коли військовозобов'язаний приходить у ТЦК, то працівники після уточнення особистих даних шукають облікові дані в системі "Оберіг".



"Піднімається картка, вносяться зміни і автоматично поновлюється і присвоюється ідентифікаційний номер. Люди, які нас цікавлять, відповідно до їхніх спеціальностей, ми будемо таких людей направляти на ВЛК. І люди, які вперше встановляться на військовий облік, вони теж повинні будуть прийти військову лікарську комісію", — додав Валентин Прищенко.



39-річний Мирослав Токарчук — учасник АТО, захищав Україну у 2014-2015-му роках. Зі слів чоловіка, він має інвалідність і прийшов у ТЦК, щоб оновити дані.



"Якщо буду придатний, то далі буду захищати державу. Був у п'ятницю, був у понеділок, сказали прийти сьогодні. Трішки в черзі тяжко, але бачите, більш-менш обстановка спокійна, люди йдуть, все нормально", — говорить ветеран.



Військовозобов'язаний Віталій Єгоров розповів: повістку отримав на кордоні, коли повертався в Україну з Польщі, де чоловік отримав депортацію. "Раніше повісток не получив, бо був звільнений із військової служби, раніше теж не служив", — додає чоловік.



25-річний волинянин Олександр — студент-медик. Чоловік прийшов оновити дані, бо хоче скористатися правом на відстрочку.



Окрім ТЦК, для оновлення даних військовозобов'язані також можуть звертатися у Центри надання адміністративних послуг чи зареєструватися у електронному кабінеті-застосунку "Резерв+".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Черг військовозобов'язаних, які мають оновити свої дані, біля Ковельського районного терцентру комплектування і соцпідтримки (ТЦК) станом на 23 травня немає.Як розповів виконувач обов’язків начальника центру, підполковник, більшість військовозобов'язаних приходять, щоб написати заяву на відстрочку, або є заброньованим і оновлюють дані, - пише Суспільне. "Люди не завжди користуються своїм правом на відстрочку. Вони його мають, але не завжди приходять сюди і надають нам свої дані, тому що вони вважають, що їх тут будуть забирати в ЗСУ. Хоча ми цього не робимо, ми вносимо зміни", — зазначив підполковник.Швидко оновлення даних у військово-облікових документах відбудеться у разі, якщо військовозобов’язаний нещодавно вже проходив цю процедуру і має присвоєний військовий ідентифікаційний номер.Коли військовозобов'язаний приходить у ТЦК, то працівники після уточнення особистих даних шукають облікові дані в системі "Оберіг"."Піднімається картка, вносяться зміни і автоматично поновлюється і присвоюється ідентифікаційний номер. Люди, які нас цікавлять, відповідно до їхніх спеціальностей, ми будемо таких людей направляти на ВЛК. І люди, які вперше встановляться на військовий облік, вони теж повинні будуть прийти військову лікарську комісію", — додав Валентин Прищенко.39-річний— учасник АТО, захищав Україну у 2014-2015-му роках. Зі слів чоловіка, він має інвалідність і прийшов у ТЦК, щоб оновити дані."Якщо буду придатний, то далі буду захищати державу. Був у п'ятницю, був у понеділок, сказали прийти сьогодні. Трішки в черзі тяжко, але бачите, більш-менш обстановка спокійна, люди йдуть, все нормально", — говорить ветеран.Військовозобов'язаний Віталій Єгоров розповів: повістку отримав на кордоні, коли повертався в Україну з Польщі, де чоловік отримав депортацію. "Раніше повісток не получив, бо був звільнений із військової служби, раніше теж не служив", — додає чоловік.25-річний волинянин— студент-медик. Чоловік прийшов оновити дані, бо хоче скористатися правом на відстрочку.Окрім ТЦК, для оновлення даних військовозобов'язані також можуть звертатися у Центри надання адміністративних послуг чи зареєструватися у електронному кабінеті-застосунку "Резерв+".

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