Повідомили про загибель на війні Олексія Омельчука, якого понад пів року вважали зниклим безвісти

У Шацьку громаду прийшла страшна звістка про загибель на війні воїна-земляка.Про це повідомили на сторінці селищної ради.23 травня стало відомо про загибель військовослужбовця з села Підманове(03.05.1986 р.н.), який з 21 жовтня 2023 року вважався зниклим безвісти.Воїн був мобілізований до лав ЗСУ 20 грудня 2022 року, боронив Україну в складі військової частини А4123.В захисника залишилися дружина, мама, брат і сестра.Зустріч кортежу з тілом Героя та похорон відбудеться в суботу, 25 травня.Про зміни повідомимо додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньсPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.