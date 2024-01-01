Повідомили про загибель на війні Олексія Омельчука, якого понад пів року вважали зниклим безвісти

Повідомили про загибель на війні Олексія Омельчука, якого понад пів року вважали зниклим безвісти
У Шацьку громаду прийшла страшна звістка про загибель на війні воїна-земляка.

Про це повідомили на сторінці селищної ради.

23 травня стало відомо про загибель військовослужбовця з села Підманове Омельчука Олексія Володимировича (03.05.1986 р.н.), який з 21 жовтня 2023 року вважався зниклим безвісти.

Воїн був мобілізований до лав ЗСУ 20 грудня 2022 року, боронив Україну в складі військової частини А4123.

В захисника залишилися дружина, мама, брат і сестра.

Зустріч кортежу з тілом Героя та похорон відбудеться в суботу, 25 травня.

Про зміни повідомимо додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньсPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, війна, Шацьк, загибель, Олексій Омельчук
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