Коли і де на Волині відключатимуть світло 24 травня





НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області на 24 травня з 00:00 до 24:00, - повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".



У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.

Графіки можна переглянути за



На завантаженому інтерактивному графіку можна ознайомитись із загальною тривалістю відключень по кожній черзі із початку застосування графіків з 16.05.2024.



Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».



Енергетики закликають не вмикати потужні електроприлади одночасно, щоб запобігти значному навантаженню на мережі та уникнути аварійних ситуацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п‘ятницю 24 травня у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області на 24 травня з 00:00 до 24:00, - повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.Графіки можна переглянути за ПОСИЛАННЯМ На завантаженому інтерактивному графіку можна ознайомитись із загальною тривалістю відключень по кожній черзі із початку застосування графіків з 16.05.2024.Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».Енергетики закликають не вмикати потужні електроприлади одночасно, щоб запобігти значному навантаженню на мережі та уникнути аварійних ситуацій.

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