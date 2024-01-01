Українські воїни знищили ще один російський Су-25. ВІДЕО

Українські воїни знищили ще один російський Су-25. ВІДЕО
Військовослужбовці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25.

Варто зазначити, що останні кілька тижнів бригада збила вже 6 літак окупантів. Про це повідомляють на офіційній сторінці бригади.

"Обіцяли, що геноцид російських «Су» буде продовжуватись, обіцянку тримаємо! Іще мінус два літаки окупантів на нашому напрямку.
Напередодні наші хлопці, посадили на вічну стоянку в донбаських степах ворожий Су-25. Це раз. А вже сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали по іще одному Су. Це два.
Московитам досі не вистачає клепки зрозуміти, що ми не дамо їм можливості засмічувати наш повітряний простір своїм літаючим залізом", - йдеться у дописі.

Воїни запевняють, що будуть продовжувати збивати російські літаки і надалі.

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Теги: війна, 110 ОМБр, авіація, збиття
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