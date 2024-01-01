HIMARS і боєприпаси: США оголосять про оборонний пакет Україні на 275 млн доларів





Про це повідомляє видання



Це вже четвертий оборонний пакет після ухвалення Конгресом США законопроєкт про іноземну допомогу.



Уряд президента США Джо Байдена пообіцяв підтримувати регулярні постачання озброєння та якомога швидше доставити військову техніку на фронт.



За словами двох офіційних осіб США, пакет міститиме високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, боєприпаси, а також артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм. Також увійдуть протитанкові комплекси Javelin і AT-4, тактичні машини, стрілецька зброя та набої.



Зауважимо, 15 травня Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що США нададуть Україні додаткові два мільярди доларів військової допомоги.



8 травня речник Державного департаменту США Метью Міллер повідомив про підготовку нових пакетів військової допомоги Україні, що забезпечить колишній рівень постачання озброєння.



Відповідаючи на запитання, чи прискорюватимуть США постачання озброєнь Києву на тлі останньої російської ракетної атаки, Міллер зауважив, що наразі не має додаткових оголошень щодо цього, нагадавши про нещодавно виділену допомогу у сфері оборони на понад $1 млрд. І додав, що таку можливість забезпечує підписаний Байденом наприкінці квітня.



24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні на суму майже 61 млрд доларів.



Виступаючи в Білому домі, Байден заявив що військову допомогу буде відправлено “протягом наступних кількох годин”. Байден зазначив, що через затримку допомоги Росія посилила авіаудари по містах України, проте боротьба українців була “чудовою”.



Президент США додав, що це інвестиція “в нашу власну безпеку” і щоб запобігти втягненню США у війну.



Лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс зазначив, що глава РФ Володимир Путін намагається відтворити СРСР, що прямо загрожуватиме НАТО.

Сенат США більшістю голосів підтримав виділення Україні допомоги на суму майже 61 млрд доларів.

Прямий збройний конфлікт НАТО з Росією ближче, ніж багато хто думає, попереджає експерт з ракетних технологій та науковий співробітник докторантури університету в Осло Фабіан Гоффман.

Через свої імперські амбіції Росія становить найбільшу та найгострішу загрозу для країн НАТО. У разі “заморожування” війни в Україні, Москві знадобиться шість-десять років, щоб відновити свою армію. Протягом цього періоду Німеччина спільно з Альянсом повинні дати можливість своїм Збройним силам боротися з Росією. Тільки так можна буде зменшити ризик наступної війни в Європі.

За інформацією ЗМІ, Білий дім передав Україні ракети великої дальності ATACMS, озброєні касетними бомбами, а не однією боєголовкою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очікується, що Сполучені Штати оголосить про надання додаткової військової допомоги Україні у 275 мільйонів доларів 24 травня, оскільки Київ намагається стримати наступ російських військ у Харківській області, повідомили двоє американських посадовців.Про це повідомляє видання Букви Це вже четвертий оборонний пакет після ухвалення Конгресом США законопроєкт про іноземну допомогу.Уряд президента СШАпообіцяв підтримувати регулярні постачання озброєння та якомога швидше доставити військову техніку на фронт.За словами двох офіційних осіб США, пакет міститиме високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, боєприпаси, а також артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм. Також увійдуть протитанкові комплекси Javelin і AT-4, тактичні машини, стрілецька зброя та набої.Зауважимо, 15 травня Державний секретар СШАоголосив, що США нададуть Україні додаткові два мільярди доларів військової допомоги.8 травня речник Державного департаменту СШАповідомив про підготовку нових пакетів військової допомоги Україні, що забезпечить колишній рівень постачання озброєння.Відповідаючи на запитання, чи прискорюватимуть США постачання озброєнь Києву на тлі останньої російської ракетної атаки, Міллер зауважив, що наразі не має додаткових оголошень щодо цього, нагадавши про нещодавно виділену допомогу у сфері оборони на понад $1 млрд. І додав, що таку можливість забезпечує підписаний Байденом наприкінці квітня.24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні на суму майже 61 млрд доларів.Виступаючи в Білому домі, Байден заявив що військову допомогу буде відправлено “протягом наступних кількох годин”. Байден зазначив, що через затримку допомоги Росія посилила авіаудари по містах України, проте боротьба українців була “чудовою”.Президент США додав, що це інвестиція “в нашу власну безпеку” і щоб запобігти втягненню США у війну.Лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс зазначив, що глава РФ Володимир Путін намагається відтворити СРСР, що прямо загрожуватиме НАТО.Сенат США більшістю голосів підтримав виділення Україні допомоги на суму майже 61 млрд доларів.Прямий збройний конфлікт НАТО з Росією ближче, ніж багато хто думає, попереджає експерт з ракетних технологій та науковий співробітник докторантури університету в Осло Фабіан Гоффман.Через свої імперські амбіції Росія становить найбільшу та найгострішу загрозу для країн НАТО. У разі “заморожування” війни в Україні, Москві знадобиться шість-десять років, щоб відновити свою армію. Протягом цього періоду Німеччина спільно з Альянсом повинні дати можливість своїм Збройним силам боротися з Росією. Тільки так можна буде зменшити ризик наступної війни в Європі.За інформацією ЗМІ, Білий дім передав Україні ракети великої дальності ATACMS, озброєні касетними бомбами, а не однією боєголовкою.

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