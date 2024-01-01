Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 травня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.



Область



Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза, місцями шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 травня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза, місцями шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.

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