Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза, місцями шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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