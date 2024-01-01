Аналітики виявили на Волині сумнівний тендер на понад 100 мільйонів

Аналітики Бюро економічної безпеки на Волині під час моніторингу публічних закупівельПро це у телеграмі повідомляє БЕБ.Комунальне підприємство планувало витратити 102 млн грн бюджетних коштів на реконструкцію корпусу інфекційного відділення однієї з міських лікарень Волині.Під час аналітичного дослідження фахівці Теруправління помітили низку ризиків, пов'язаних із компаніями, які взяли участь у тендері. Зокрема жоден з учасників не дотримався форми зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта реконструкції.Крім того, працівники БЕБ встановили, що компанії-учасники закупівлі фігурують у кримінальних провадженнях щодо привласнення бюджетних коштів.Аби не допустити неефективне використання та розтрату коштів громади, аналітики Бюро направили рекомендацію замовнику перевірити доцільність укладання договору підряду.В результаті замовник повідомив БЕБ про відхилення тендерної пропозиції двох учасників та відміни відкритих торгів. Таким чином аналітики Територіального управління БЕБ у Волинській області упередили розтрату 102 млн грн бюджетних коштів.