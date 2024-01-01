Аналітики виявили на Волині сумнівний тендер на понад 100 мільйонів
Сьогодні, 18:38
Аналітики Бюро економічної безпеки на Волині під час моніторингу публічних закупівель виявили ризиковий тендер.
Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.
Комунальне підприємство планувало витратити 102 млн грн бюджетних коштів на реконструкцію корпусу інфекційного відділення однієї з міських лікарень Волині.
Під час аналітичного дослідження фахівці Теруправління помітили низку ризиків, пов'язаних із компаніями, які взяли участь у тендері. Зокрема жоден з учасників не дотримався форми зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта реконструкції.
Крім того, працівники БЕБ встановили, що компанії-учасники закупівлі фігурують у кримінальних провадженнях щодо привласнення бюджетних коштів.
Аби не допустити неефективне використання та розтрату коштів громади, аналітики Бюро направили рекомендацію замовнику перевірити доцільність укладання договору підряду.
В результаті замовник повідомив БЕБ про відхилення тендерної пропозиції двох учасників та відміни відкритих торгів. Таким чином аналітики Територіального управління БЕБ у Волинській області упередили розтрату 102 млн грн бюджетних коштів.
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Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.
Комунальне підприємство планувало витратити 102 млн грн бюджетних коштів на реконструкцію корпусу інфекційного відділення однієї з міських лікарень Волині.
Під час аналітичного дослідження фахівці Теруправління помітили низку ризиків, пов'язаних із компаніями, які взяли участь у тендері. Зокрема жоден з учасників не дотримався форми зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта реконструкції.
Крім того, працівники БЕБ встановили, що компанії-учасники закупівлі фігурують у кримінальних провадженнях щодо привласнення бюджетних коштів.
Аби не допустити неефективне використання та розтрату коштів громади, аналітики Бюро направили рекомендацію замовнику перевірити доцільність укладання договору підряду.
В результаті замовник повідомив БЕБ про відхилення тендерної пропозиції двох учасників та відміни відкритих торгів. Таким чином аналітики Територіального управління БЕБ у Волинській області упередили розтрату 102 млн грн бюджетних коштів.
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