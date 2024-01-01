Волинянин за ухилення від мобілізації отримав півтора року тюрми
Сьогодні, 18:17
На Волині перед судом постав уродженець села Комарове Ратнівської громади, котрий ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.
Про це пише Район.Ратне з посиланням на вирок Ратнівського районного суду.
Чоловік, який перебуває на обліку з 10 січня 1997 року, пройшов військову-лікарняну комісію 16 серпня 2023 року. ВЛК визнала його придатним до військової служби без обмежень.
Згодом, 31 серпня 2023 року, працівники ТЦК намагалися вручити йому повістку про обов`язок з`явитися 4 вересня для подальшого відправлення до військової частини. Проте уродженець села Комарове відмовився її отримувати.
Після цього чоловік, не маючи правових підстав для відстрочки від призову, не з’явився без поважних причин у пункт збору для подальшого проходження служби у війську, тим самим ухилився від мобілізації.
Обвинувачений винуватість у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю, дав показання про те, що є військовозобов`язаним, пройшов медичну комісію, якою визнаний придатним до військової служби. Причину неявки у пункт збору не пояснив. Указав, що двічі проходив військове навчання на полігонах України, однак до лав ЗСУ його не розподілили, востаннє у зв’язку із незадовільним станом здоров`я.
Суд ухвалив рішення визнати чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею.336 Кримінального Кодексу України, та призначити покарання із застосуванням статті 69 Кримінального Кодексу України у виді позбавлення волі на строк один рік та шість місяців.
Вирок можна оскаржити у Волинському апеляційному суді через Ратнівський районний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
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Про це пише Район.Ратне з посиланням на вирок Ратнівського районного суду.
Чоловік, який перебуває на обліку з 10 січня 1997 року, пройшов військову-лікарняну комісію 16 серпня 2023 року. ВЛК визнала його придатним до військової служби без обмежень.
Згодом, 31 серпня 2023 року, працівники ТЦК намагалися вручити йому повістку про обов`язок з`явитися 4 вересня для подальшого відправлення до військової частини. Проте уродженець села Комарове відмовився її отримувати.
Після цього чоловік, не маючи правових підстав для відстрочки від призову, не з’явився без поважних причин у пункт збору для подальшого проходження служби у війську, тим самим ухилився від мобілізації.
Обвинувачений винуватість у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю, дав показання про те, що є військовозобов`язаним, пройшов медичну комісію, якою визнаний придатним до військової служби. Причину неявки у пункт збору не пояснив. Указав, що двічі проходив військове навчання на полігонах України, однак до лав ЗСУ його не розподілили, востаннє у зв’язку із незадовільним станом здоров`я.
Суд ухвалив рішення визнати чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею.336 Кримінального Кодексу України, та призначити покарання із застосуванням статті 69 Кримінального Кодексу України у виді позбавлення волі на строк один рік та шість місяців.
Вирок можна оскаржити у Волинському апеляційному суді через Ратнівський районний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
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