Волинянин за ухилення від мобілізації отримав півтора року тюрми

Волинянин за ухилення від мобілізації отримав півтора року тюрми
На Волині перед судом постав уродженець села Комарове Ратнівської громади, котрий ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

Про це пише Район.Ратне з посиланням на вирок Ратнівського районного суду.

Чоловік, який перебуває на обліку з 10 січня 1997 року, пройшов військову-лікарняну комісію 16 серпня 2023 року. ВЛК визнала його придатним до військової служби без обмежень.

Згодом, 31 серпня 2023 року, працівники ТЦК намагалися вручити йому повістку про обов`язок з`явитися 4 вересня для подальшого відправлення до військової частини. Проте уродженець села Комарове відмовився її отримувати.

Після цього чоловік, не маючи правових підстав для відстрочки від призову, не з’явився без поважних причин у пункт збору для подальшого проходження служби у війську, тим самим ухилився від мобілізації.

Обвинувачений винуватість у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю, дав показання про те, що є військовозобов`язаним, пройшов медичну комісію, якою визнаний придатним до військової служби. Причину неявки у пункт збору не пояснив. Указав, що двічі проходив військове навчання на полігонах України, однак до лав ЗСУ його не розподілили, востаннє у зв’язку із незадовільним станом здоров`я.

Суд ухвалив рішення визнати чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею.336 Кримінального Кодексу України, та призначити покарання із застосуванням статті 69 Кримінального Кодексу України у виді позбавлення волі на строк один рік та шість місяців.

Вирок можна оскаржити у Волинському апеляційному суді через Ратнівський районний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.


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Теги: суд, Волинь
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