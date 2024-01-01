Вже 3 тисячі в’язнів попросилися до ЗСУ на контракт

Вже 3 тисячі в’язнів попросилися до ЗСУ на контракт
Понад три тисячі засуджених подали заяви на службу в Збройних силах України за контрактом.

Про це в ефірі Єдиного телемарафону заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

За словами Олени Висоцької, це – прогнозована цифра. Під час попередніх опитувань майже 4,5 тисячі українських ув’язнених підтримали пропозицію звільнити їх від покарання за умови підписання контракту.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про добровільну мобілізацію окремих категорій ув'язнених.

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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