Вже 3 тисячі в’язнів попросилися до ЗСУ на контракт





Про це в ефірі Єдиного телемарафону заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.



За словами Олени Висоцької, це – прогнозована цифра. Під час попередніх опитувань майже 4,5 тисячі українських ув’язнених підтримали пропозицію звільнити їх від покарання за умови підписання контракту.



Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про добровільну мобілізацію окремих категорій ув'язнених.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад три тисячі засуджених подали заяви на службу в Збройних силах України за контрактом.Про це в ефірі Єдиного телемарафону заявила заступниця міністра юстиціїЗа словами Олени Висоцької, це – прогнозована цифра. Під час попередніх опитувань майже 4,5 тисячі українських ув’язнених підтримали пропозицію звільнити їх від покарання за умови підписання контракту.Нагадаємо, Верховна Рада ппро добровільну мобілізацію окремих категорій ув'язнених.

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