Нагороди полеглих волинян отримали родини

У Горохові на Волині відбулося вручення державних нагород рідним загиблих захисників.Про це у фейсбуці повідомляє Горохівська міськрада.Жителі громади неодноразово виявляли свій героїзм та звитягу у боротьбі з російськими окупантами. Багатьох із них, на жаль, ми втратили назавжди. Велика честь жити в один час із такими Героями.Міський головата представник першого відділу Луцького РТЦК та СПвручили державні нагороди родинам військових, які загинули захищаючи Вітчизну.За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку Орденом «За мужність ІІІ ступеня»(нагороду отримали мама, дружина та сини) та(нагороду отримали батьки).«Схиляємо голови перед родинами загиблих. Жодні відзнаки й нагороди не повернуть найдорожче, але нехай вони стануть свідченням мужності, відваги та жертовності героїв, які назавжди залишаться в наших серцях. Пам’ятаємо всіх, хто віддав життя за майбутню Перемогу. Пам’ятаємо кожного нашого Воїна! Вічна шана і слава!» - повідомили у міськраді.