Нагороди полеглих волинян отримали родини

Нагороди полеглих волинян отримали родини
У Горохові на Волині відбулося вручення державних нагород рідним загиблих захисників.

Про це у фейсбуці повідомляє Горохівська міськрада.

Жителі громади неодноразово виявляли свій героїзм та звитягу у боротьбі з російськими окупантами. Багатьох із них, на жаль, ми втратили назавжди. Велика честь жити в один час із такими Героями.

Міський голова Віктор Годик та представник першого відділу Луцького РТЦК та СП Віталій Гамлюк вручили державні нагороди родинам військових, які загинули захищаючи Вітчизну.

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку Орденом «За мужність ІІІ ступеня» (посмертно) нагороджено Чирука Олександра Сергійовича (нагороду отримали мама, дружина та сини) та Дацюка Богдана Миколайовича (нагороду отримали батьки).

«Схиляємо голови перед родинами загиблих. Жодні відзнаки й нагороди не повернуть найдорожче, але нехай вони стануть свідченням мужності, відваги та жертовності героїв, які назавжди залишаться в наших серцях. Пам’ятаємо всіх, хто віддав життя за майбутню Перемогу. Пам’ятаємо кожного нашого Воїна! Вічна шана і слава!» - повідомили у міськраді.


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Теги: загиблі, війна
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