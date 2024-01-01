У Луцьку – аварія на Карпенка-Карого
Сьогодні, 17:31
Сьогодні, 21 травня, близько 09:00 патрульні отримали повідомлення, що на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку сталася ДТП за участі двох автівок.
Про це у телеграмі повідомило управління патрульної поліції Волинської області.
На місці інспектори з’ясували, що керманич автомобіля марки Toyota не надав переваги в русі легковику Hyundai, який рухався в зустрічному напрямку.
На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, тільки автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
На водія Toyota інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це у телеграмі повідомило управління патрульної поліції Волинської області.
На місці інспектори з’ясували, що керманич автомобіля марки Toyota не надав переваги в русі легковику Hyundai, який рухався в зустрічному напрямку.
На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, тільки автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
На водія Toyota інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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