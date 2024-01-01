У Луцьку – аварія на Карпенка-Карого

Сьогодні, 21 травня, близько 09:00 патрульні отримали повідомлення, що на вулиці Карпенка-Карого у Луцькуза участі двох автівок.Про це у телеграмі повідомило управління патрульної поліції Волинської області.На місці інспектори з’ясували, що керманич автомобіля марки Toyota не надав переваги в русі легковику Hyundai, який рухався в зустрічному напрямку.На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, тільки автомобілі зазнали механічних пошкоджень.На водія Toyota інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.