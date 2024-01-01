У Луцьку – аварія на Карпенка-Карого

У Луцьку – аварія на Карпенка-Карого
Сьогодні, 21 травня, близько 09:00 патрульні отримали повідомлення, що на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку сталася ДТП за участі двох автівок.

Про це у телеграмі повідомило управління патрульної поліції Волинської області.

На місці інспектори з’ясували, що керманич автомобіля марки Toyota не надав переваги в русі легковику Hyundai, який рухався в зустрічному напрямку.

На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, тільки автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

На водія Toyota інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нагороди полеглих волинян отримали родини
Сьогодні, 17:53
У Луцьку – аварія на Карпенка-Карого
Сьогодні, 17:31
Стало відомо про загибель двох лучан на фронті
Сьогодні, 17:10
1 мільйон користувачів, зокрема з-за кордону, зареєструвалися у застосунку «Резерв+»
Сьогодні, 17:00
Вовчанськ сьогодні: моторошні фото
Сьогодні, 16:48
Схожі новини
У центрі Луцька легковик влетів в автобус У центрі Луцька легковик влетів в автобус
17 травень, 15:21
Аварія в Луцьку: маршрутка підрізала інші автівки Аварія в Луцьку: маршрутка підрізала інші автівки
16 травень, 11:34
У Луцьку водійка збила 9-річну дівчинку У Луцьку водійка збила 9-річну дівчинку
15 травень, 11:23
Біля дитячої поліклініки в Луцьку під колеса авто потрапила дівчинка Біля дитячої поліклініки в Луцьку під колеса авто потрапила дівчинка
14 травень, 18:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нагороди полеглих волинян отримали родини
Сьогодні, 17:53
 0
У Луцьку – аварія на Карпенка-Карого
Сьогодні, 17:31
 0
Стало відомо про загибель двох лучан на фронті
Сьогодні, 17:10
 0
1 мільйон користувачів, зокрема з-за кордону, зареєструвалися у застосунку «Резерв+»
Сьогодні, 17:00
 0
Вовчанськ сьогодні: моторошні фото
Сьогодні, 16:48
 0
Медіа
відео
1/8