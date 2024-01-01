Стало відомо про загибель двох лучан на фронті

У боях із російськими загарбниками на фронті обірвалося життя двох мешканців Луцької громади –Про це у телеграмі повідомив луцький мерЛучанин Угоров Денис Сергійович 27.12.1988 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 2 кулеметного відділення кулеметного взводу 2 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону.Молодший сержант загинув 19 травня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Григорівка Донецької області.Мешканець села Озерце Луцької міської територіальної громади Скорупський Олег Лаврентійович (12.03.1969 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду механіка відділення технічного обслуговування автомобільної техніки взводу технічного забезпечення мотопіхотного батальйону.Воїн помер 17 травня 2024 року в результаті отриманих поранень у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону Харкова."Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!" - зазначив мер.