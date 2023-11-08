1 мільйон користувачів, зокрема з-за кордону, зареєструвалися у застосунку «Резерв+»





Про це повідомили в Міністерстві оборони України, пише



Загалом оновити свої дані вже вдалося 700 тисячам користувачів. Це в десятки разів більше, ніж у ЦНАПах та ТЦК заразом, кажуть у Міноборони.



Після України найбільше користувачів оновили свої дані в застосунку, перебуваючи в Польщі. Там це зробили 1727 людей. Ще 1369 та 443 людини оновили свої дані онлайн в Німеччині та Канаді відповідно.



Нагадаємо, з 18 червня в застосунку «Резерв+» з’явиться електронний військово-обліковий документ у вигляді QR-коду, який матиме таку саму юридичну силу, як і паперове приписне посвідчення чи військовий квиток.



Оновлення даних



З 18 травня чинності набув оновлений закон про мобілізацію, згідно з яким усі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів (до 16 липня включно) повинні оновити свої облікові дані.



Зокрема, це можна зробити онлайн через застосунок «Резерв+», який доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market.



За перші два дні в застосунку «Резерв+» оновили свої військово-облікові дані 260 тисяч чоловіків призовного віку.



Також оновити дані можна офлайн у ТЦК або Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Зокрема, якщо це робити через ТЦК, то, окрім витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток.

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