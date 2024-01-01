Вовчанськ сьогодні: моторошні фото

У Вовчанську на Харківщині станом на сьогодні, 21 травня,поміж російськими загарбниками та ЗСУ.Наразі місто вже нагадує Бахмут чи Авдіївку.Очільник Харківської обласної військової адміністраціїнаголосив, що протистояння у Вовчанську йде ледь не за кожну вулицю.«Не допущено просування ворога по Липецькому і Слобожанському напрямках. Так само наші військові продовжують бойові дії за місто Вовчанськ, де лінія фронту фактично проходить по річці Вовча. Окупанти намагаються там просуватися, однак успіхів не мають. Навпаки, наші воїни намагаються відбивати будинок за будинком, вулицю за вулицею цього населеного пункту», – резюмував він.У мережі опублікували фото зруйнованого міста. Автори світлин –