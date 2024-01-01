Вовчанськ сьогодні: моторошні фото

Вовчанськ сьогодні: моторошні фото
У Вовчанську на Харківщині станом на сьогодні, 21 травня, тривають бої поміж російськими загарбниками та ЗСУ.

Наразі місто вже нагадує Бахмут чи Авдіївку.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов наголосив, що протистояння у Вовчанську йде ледь не за кожну вулицю.

«Не допущено просування ворога по Липецькому і Слобожанському напрямках. Так само наші військові продовжують бойові дії за місто Вовчанськ, де лінія фронту фактично проходить по річці Вовча. Окупанти намагаються там просуватися, однак успіхів не мають. Навпаки, наші воїни намагаються відбивати будинок за будинком, вулицю за вулицею цього населеного пункту», – резюмував він.

У мережі опублікували фото зруйнованого міста. Автори світлин – Костянтин і Влада Ліберови.

Вовчанськ сьогодні: моторошні фото
Вовчанськ сьогодні: моторошні фото
Вовчанськ сьогодні: моторошні фото
Вовчанськ сьогодні: моторошні фото
Вовчанськ сьогодні: моторошні фото
Вовчанськ сьогодні: моторошні фото
Вовчанськ сьогодні: моторошні фото
Вовчанськ сьогодні: моторошні фото

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Теги: війна, росія
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