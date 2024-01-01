У Луцьку прощатимуться з Героєм Романом Гаврилюком

Романа Гаврилюка.



Про це у фейсбуці повідомила Федерація триатлону Луцька.



Усі небайдужі можуть віддати останню шану Ромі у Свято-Троїцькому кафедральному соборі, що в центрі Луцька.



Сьогодні, 21 травня, о 17:00 його тіло привезуть до нижнього храму. Завтра, 22 травня, об 11:00 запланована служба. А звідти Романа повезуть на кладовище у Гаразджу на Алею почесних поховань.



Маршрут до кладовища - проспект Волі, вул. Дубнівська, вул. Обʼїзна, вул. Рівненська.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині завтра, 22 травня, проведуть в останню путь військовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомила Федерація триатлону Луцька.Усі небайдужі можуть віддати останню шану Ромі у Свято-Троїцькому кафедральному соборі, що в центрі Луцька.Сьогодні, 21 травня, о 17:00 його тіло привезуть до нижнього храму. Завтра, 22 травня, об 11:00 запланована служба. А звідти Романа повезуть на кладовище у Гаразджу на Алею почесних поховань.Маршрут до кладовища - проспект Волі, вул. Дубнівська, вул. Обʼїзна, вул. Рівненська.

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