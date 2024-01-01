У Луцьку прощатимуться з Героєм Романом Гаврилюком

У Луцьку прощатимуться з Героєм Романом Гаврилюком
В обласному центрі Волині завтра, 22 травня, проведуть в останню путь військовослужбовця Романа Гаврилюка.

Про це у фейсбуці повідомила Федерація триатлону Луцька.

Усі небайдужі можуть віддати останню шану Ромі у Свято-Троїцькому кафедральному соборі, що в центрі Луцька.

Сьогодні, 21 травня, о 17:00 його тіло привезуть до нижнього храму. Завтра, 22 травня, об 11:00 запланована служба. А звідти Романа повезуть на кладовище у Гаразджу на Алею почесних поховань.

Маршрут до кладовища - проспект Волі, вул. Дубнівська, вул. Обʼїзна, вул. Рівненська.
У Луцьку прощатимуться з Героєм Романом Гаврилюком

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Теги: загиблі, війна
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