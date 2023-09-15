Жінки-медики та фармацевтки повинні стати на військовий облік, щоб працювати далі





Про це повідомляє



Постановою виключений п. 51 "Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів" наступного змісту:



"Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних ТЦК та СП (не отримували військово-обліковий документ) до затвердження цього порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року".



Залишається діючою норма, за якою керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій повідомляють ТЦК про жінок, які працюють у зазначених організаціях та які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку.



Непрацевлаштовані жінки повинні самостійно прибути до ТЦК з метою взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних, йдеться в документі.



Нагадаємо, Кабінет міністрів останніми дням ухвалив пакет постанов через те, що 18 квітня набрав чинності новий закон про мобілізацію.



Здебільшого рішення уряду стосуються чоловіків, які зобов’язані оновити свої дані протягом двох місяців. Зокрема, визначений порядок вручення повісток, направлення їх поштою, відповідальність керівників підприємств за доставку працівників до ТЦК під час мобілізації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів виключив норму, за якою жінки-медики або фармацевти могли влаштовуватися на роботу без військового квитка.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 16 травня 2024 р. № 563.Постановою виключений п. 51 "Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів" наступного змісту:"Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних ТЦК та СП (не отримували військово-обліковий документ) до затвердження цього порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року".Залишається діючою норма, за якою керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій повідомляють ТЦК про жінок, які працюють у зазначених організаціях та які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку.Непрацевлаштовані жінки повинні самостійно прибути до ТЦК з метою взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних, йдеться в документі.Нагадаємо, Кабінет міністрів останніми дням ухвалив пакет постанов через те, щоЗдебільшого рішення уряду стосуються чоловіків, які зобов’язані оновити свої дані протягом двох місяців. Зокрема, визначений порядок вручення повісток, направлення їх поштою, відповідальність керівників підприємств за доставку працівників до ТЦК під час мобілізації.

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