«По законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення», – Стефанчук

Руслан Стефанчук заявив, що по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення.



Про це повідомляє кореспондент



Стефанчук зазначив, що тільки погоджувальна рада може винести проєкт закону до другого читання у сесійну залу.



“Український спікер, які і його заступники не приймають рішення про включення тих чи інших питань до порядку денного, тому що так прописаний регламент Верховної Ради України. Рішення приймається виключно погоджувальною радою, коди входять представники всіх франкцій”, – сказав Стефанчук.



Він пообіцяв, що зробить все, щоб на погоджувальній раді знайти компроміс із цього питання. Спікер пообіцяв проголосувати та підписати закон.



Сьогодні нардепи заблокували трибуну в Раді. Вони вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП.



Законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором, в першому читанні ухвалили ще в жовтні.



В другому читанні документ розраховували ухвалити до річниці повномасштабного вторгнення росії, але не вдалося.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спікер Верховної Радизаявив, що по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення.Про це повідомляє кореспондент LB.ua Стефанчук зазначив, що тільки погоджувальна рада може винести проєкт закону до другого читання у сесійну залу.“Український спікер, які і його заступники не приймають рішення про включення тих чи інших питань до порядку денного, тому що так прописаний регламент Верховної Ради України. Рішення приймається виключно погоджувальною радою, коди входять представники всіх франкцій”, – сказав Стефанчук.Він пообіцяв, що зробить все, щоб на погоджувальній раді знайти компроміс із цього питання. Спікер пообіцяв проголосувати та підписати закон.Сьогодні нардепи заблокували трибуну в Раді. Вони вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП., пов'язаних з країною-агресором, в першому читанні ухвалили ще в жовтні.В другому читанні документ розраховували ухвалити до річниці повномасштабного вторгнення росії, але не вдалося.

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