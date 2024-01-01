Навіки 23: на Донеччині поліг Герой Артем Тюрин із Волині

Сьогодні, 21 травня, до Рожищенської громади на Волині надійшли сумна звістка про загибель краянина на війні.Про це повідомляє Рожищенська міськрада.У війні з російським агресором загинув житель Корсинь, військовослужбовець, 2001 р. н.Солдат 111-ої окремої бригади територіальної оборони Артем Тюрин загинув 16 травня 2024 року в районі населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області."Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати", - зазначили у міськраді.Траур за загиблим Героєм триватиме з 21 до 23 травня 2024 року включно.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.