Навіки 23: на Донеччині поліг Герой Артем Тюрин із Волині

Навіки 23: на Донеччині поліг Герой Артем Тюрин із Волині
Сьогодні, 21 травня, до Рожищенської громади на Волині надійшли сумна звістка про загибель краянина на війні.

Про це повідомляє Рожищенська міськрада.

У війні з російським агресором загинув житель Корсинь, військовослужбовець Артем Олександрович Тюрин, 2001 р. н.

Солдат 111-ої окремої бригади територіальної оборони Артем Тюрин загинув 16 травня 2024 року в районі населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області.
Навіки 23: на Донеччині поліг Герой Артем Тюрин із Волині

"Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати", - зазначили у міськраді.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 21 до 23 травня 2024 року включно.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.

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Теги: загиблі, війна
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