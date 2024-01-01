Обшуки у 6 областях: викрили велику банду, яка підробляла документи

Нацполіція ліквідувала міжрегіональну злочинну організацію, якаПро це у телеграмі повідомляє Нацполіція.У нелегальних типографіях Харкова та Мукачево зловмисники виготовляли водійські посвідчення, ID-картки та інші документи українського та європейського зразка, включаючи посвідки на проживання в Польщі, Німеччині, Словакії, Латвії, Чехії та інших країнах Європи. Щодня випускали до сорока підробок із нанесенням фіктивних голографічних захисних елементів.Поліцейські встановили 33-річного уродженця Дніпропетровської області, який організував незаконну оборудку. У свою злочинну організацію він залучив дев’ятьох осіб з різних регіонів країни.Один документ коштував від 300 до 700 доларів. Отримані гроші виводили на криптогаманці та банківські картки фігурантів.Для ліквідації злочинного угруповання правоохоронці провели 50 одночасних обшуків на території Харківської, Київської, Дніпропетровської, Одеської, Сумської та Закарпатської областей.