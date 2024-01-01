Обшуки у 6 областях: викрили велику банду, яка підробляла документи

Обшуки у 6 областях: викрили велику банду, яка підробляла документи
Нацполіція ліквідувала міжрегіональну злочинну організацію, яка підробляла українські та іноземні документи.

Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.

У нелегальних типографіях Харкова та Мукачево зловмисники виготовляли водійські посвідчення, ID-картки та інші документи українського та європейського зразка, включаючи посвідки на проживання в Польщі, Німеччині, Словакії, Латвії, Чехії та інших країнах Європи. Щодня випускали до сорока підробок із нанесенням фіктивних голографічних захисних елементів.

Поліцейські встановили 33-річного уродженця Дніпропетровської області, який організував незаконну оборудку. У свою злочинну організацію він залучив дев’ятьох осіб з різних регіонів країни.

Один документ коштував від 300 до 700 доларів. Отримані гроші виводили на криптогаманці та банківські картки фігурантів.

Для ліквідації злочинного угруповання правоохоронці провели 50 одночасних обшуків на території Харківської, Київської, Дніпропетровської, Одеської, Сумської та Закарпатської областей.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліція, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рішення ЄС: ЗСУ будуть фінансуватися за рахунок російських активів
Сьогодні, 14:50
Обшуки у 6 областях: викрили велику банду, яка підробляла документи
Сьогодні, 14:33
Молодик, який побив іноземця у Луцьку, записав відео з вибаченням
Сьогодні, 14:17
Волинянці повідомили про підозру, яка збила на смерть 32-річну пішохідку
Сьогодні, 14:00
На Волині відкрили стелу пам’яті Героїв
Сьогодні, 13:49
Схожі новини
За мільярдні оборудки поліція затримала «смотрящого» за шахтами Донбасу За мільярдні оборудки поліція затримала «смотрящого» за шахтами Донбасу
17 травень, 17:56
Поліція зловила зловмисників, які відмивали в Україні російські гроші Поліція зловила зловмисників, які відмивали в Україні російські гроші
13 травень, 18:15
Поліція на Запоріжжі евакуювали літню пару: зворушлива історія Поліція на Запоріжжі евакуювали літню пару: зворушлива історія
08 травень, 19:00
Поліція затримала банду, яка за гроші підпалювала будинки по всій Україні Поліція затримала банду, яка за гроші підпалювала будинки по всій Україні
20 березень, 11:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рішення ЄС: ЗСУ будуть фінансуватися за рахунок російських активів
Сьогодні, 14:50
 0
Обшуки у 6 областях: викрили велику банду, яка підробляла документи
Сьогодні, 14:33
 0
Молодик, який побив іноземця у Луцьку, записав відео з вибаченням
Сьогодні, 14:17
 0
Волинянці повідомили про підозру, яка збила на смерть 32-річну пішохідку
Сьогодні, 14:00
 0
На Волині відкрили стелу пам’яті Героїв
Сьогодні, 13:49
 0
Медіа
відео
1/8