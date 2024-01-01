Молодик, який побив іноземця у Луцьку, записав відео з вибаченням

Молодик, який побив іноземця у Луцьку, записав відео з вибаченням
Юний лучанин, який у центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відлупцював іноземця, записав відео, де просить вибачення.

Про це у телеграмі повідомляє Інформаційне агентство ВолиньPost.

Парубок переконує, що дуже шкодує про свій вчинок.

«Я побив людину іншої національності, спровокував його. І мені дуже шкода за цей вчинок. Я хочу бути прикладом для інших – як не треба робити», - каже він у відеозверненні.



Нагадаємо, інцидент трапився 19 травня. Вже наступного дня поліцейські ідентифікували нападника.

Хлопцю загрожує кримінальна відповідальність.

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Теги: поліція, Волинь
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