Молодик, який побив іноземця у Луцьку, записав відео з вибаченням
Сьогодні, 14:17
Юний лучанин, який у центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відлупцював іноземця, записав відео, де просить вибачення.
Про це у телеграмі повідомляє Інформаційне агентство ВолиньPost.
Парубок переконує, що дуже шкодує про свій вчинок.
«Я побив людину іншої національності, спровокував його. І мені дуже шкода за цей вчинок. Я хочу бути прикладом для інших – як не треба робити», - каже він у відеозверненні.
Нагадаємо, інцидент трапився 19 травня. Вже наступного дня поліцейські ідентифікували нападника.
Хлопцю загрожує кримінальна відповідальність.
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Про це у телеграмі повідомляє Інформаційне агентство ВолиньPost.
Парубок переконує, що дуже шкодує про свій вчинок.
«Я побив людину іншої національності, спровокував його. І мені дуже шкода за цей вчинок. Я хочу бути прикладом для інших – як не треба робити», - каже він у відеозверненні.
Нагадаємо, інцидент трапився 19 травня. Вже наступного дня поліцейські ідентифікували нападника.
Хлопцю загрожує кримінальна відповідальність.
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