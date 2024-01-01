Молодик, який побив іноземця у Луцьку, записав відео з вибаченням

Юний лучанин, який у центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, записав відео, де просить вибачення.Про це у телеграмі повідомляєПарубок переконує, що дуже шкодує про свій вчинок.«Я побив людину іншої національності, спровокував його. І мені дуже шкода за цей вчинок. Я хочу бути прикладом для інших – як не треба робити», - каже він у відеозверненні.Нагадаємо, інцидент трапився 19 травня. Вже наступного дня поліцейськіХлопцю загрожує кримінальна відповідальність.