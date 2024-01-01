Правоохоронці встановили нападника на іноземця в Луцьку
Сьогодні, 15:45
Працівники поліції встановили особу зловмисника, який відлупцював громадянина іноземної держави у центральному парку Луцька.
Про це повідомили у секторі комунікації ГУНП Волинської області.
У поліції підтвердили, що особу зловмисника оперативно встановили. Юнаку загрожує кримінальна відповідальність. Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, інцидент трапився у неділю, 19 травня, на території Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку.
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Про це повідомили у секторі комунікації ГУНП Волинської області.
У поліції підтвердили, що особу зловмисника оперативно встановили. Юнаку загрожує кримінальна відповідальність. Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, інцидент трапився у неділю, 19 травня, на території Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку.
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