Правоохоронці встановили нападника на іноземця в Луцьку

відлупцював громадянина іноземної держави у центральному парку Луцька.



Про це повідомили у секторі комунікації ГУНП Волинської області.



У поліції підтвердили, що особу зловмисника оперативно встановили. Юнаку загрожує кримінальна відповідальність. Наразі тривають слідчі дії.



Нагадаємо, інцидент трапився у неділю, 19 травня, на території Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники поліції встановили особу зловмисника, якийу центральному парку Луцька.Про це повідомили у секторі комунікації ГУНП Волинської області.У поліції підтвердили, що особу зловмисника оперативно встановили. Юнаку загрожує кримінальна відповідальність. Наразі тривають слідчі дії.Нагадаємо, інцидент трапився у неділю, 19 травня, на території Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку.

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