Правоохоронці встановили нападника на іноземця в Луцьку

Правоохоронці встановили нападника на іноземця в Луцьку
Працівники поліції встановили особу зловмисника, який відлупцював громадянина іноземної держави у центральному парку Луцька.

Про це повідомили у секторі комунікації ГУНП Волинської області.

У поліції підтвердили, що особу зловмисника оперативно встановили. Юнаку загрожує кримінальна відповідальність. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, інцидент трапився у неділю, 19 травня, на території Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліція, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Сьогодні, 16:11
За напад на поліцейських на блокпосту на Волині чоловіку світить кримінал
Сьогодні, 16:00
Правоохоронці встановили нападника на іноземця в Луцьку
Сьогодні, 15:45
Захищаючи Україну, загинули троє Героїв з громади на Волині
Сьогодні, 15:35
За вихідні на Волині спіймали 14 п'яних водіїв
Сьогодні, 15:30
Схожі новини
За напад на поліцейських на блокпосту на Волині чоловіку світить кримінал За напад на поліцейських на блокпосту на Волині чоловіку світить кримінал
Сьогодні, 16:00
Пішла з ринку, та не повернулася додому: на Волині розшукують зниклу безвісти 64-річну жінку Пішла з ринку, та не повернулася додому: на Волині розшукують зниклу безвісти 64-річну жінку
19 травень, 10:31
У луцькому готелі знайшли гранату У луцькому готелі знайшли гранату
16 травень, 15:25
На Волині зник безвісти 63-річний чоловік На Волині зник безвісти 63-річний чоловік
14 травень, 16:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Особливості харчування стерилізованих та кастрованих котів: що враховувати при виборі корму
Сьогодні, 17:14
 0
Волинський драмтеатр анонсував прем'єрний показ казки-фентезі «Аліса. Повернення в Дивокрай»
Сьогодні, 17:00
 0
Як в України вкрали міжнародний аеропорт: деталі схеми від НАБУ
Сьогодні, 16:44
 0
Представникам ТЦК дозволили вручати повістки цілодобово, - постанова Кабміну
Сьогодні, 16:30
 0
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Сьогодні, 16:11
 0
Медіа
відео
1/8