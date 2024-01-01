Захищаючи Україну, загинули троє Героїв з громади на Волині

Захищаючи Україну, загинули троє Героїв з громади на Волині
Цуманська селищна територіальна громада - в скорботі. На вічний спочинок до рідних домівок повертаються Герої, що віддали свої життя за рідну Вітчизну.

Про це повідомили у громаді.

"Це Денисюк Андрій Миколайович, Крук Андрій Федорович та Рабчун Богдан Олександрович. Ваш подвиг спонукає задуматись кожного про ціну, яку платить Україна за відстоювання своєї незалежності.

Висловлюємо співчуття рідним і близьким і рідним!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні, 20 травня 2024 року, орієнтовно о 16 годині траурний кортеж з тілом Героя Рабчуна Богдана Олександровича буде відправлятися від приміщення Волинського бюро судово - медичних експертиз.

"Просимо гідно зустріти Героя і віддати шану", - наголошують у громаді.

Про прибуття кортежу в с. Кадище буде повідомлено додатково.
Захищаючи Україну, загинули троє Героїв з громади на Волині
Захищаючи Україну, загинули троє Героїв з громади на Волині
Захищаючи Україну, загинули троє Героїв з громади на Волині


Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Правоохоронці встановили нападника на іноземця в Луцьку
Сьогодні, 15:45
Захищаючи Україну, загинули троє Героїв з громади на Волині
Сьогодні, 15:35
За вихідні на Волині спіймали 14 п'яних водіїв
Сьогодні, 15:30
Волинянам обіцяють «нестійку погоду»: то спека, то дощ
Сьогодні, 15:17
На Волині ліквідували канал переправлення ухилянтів через кордон
Сьогодні, 14:59
Схожі новини
Боєць-штурмовик з ампутацією організовує зустрічі з луцькими школярами Боєць-штурмовик з ампутацією організовує зустрічі з луцькими школярами
Сьогодні, 10:30
Від важких поранень зупинилось серце Героя з Волині Вадима Дідуха Від важких поранень зупинилось серце Героя з Волині Вадима Дідуха
Сьогодні, 10:10
У боях за Часовий Яр загинув 25-річний Герой з Волині Іван Никаноров У боях за Часовий Яр загинув 25-річний Герой з Волині Іван Никаноров
Сьогодні, 09:53
На Волині попрощалися з Героєм Іваном Алексюком На Волині попрощалися з Героєм Іваном Алексюком
19 травень, 16:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Правоохоронці встановили нападника на іноземця в Луцьку
Сьогодні, 15:45
 0
Захищаючи Україну, загинули троє Героїв з громади на Волині
Сьогодні, 15:35
 0
За вихідні на Волині спіймали 14 п'яних водіїв
Сьогодні, 15:30
 0
Волинянам обіцяють «нестійку погоду»: то спека, то дощ
Сьогодні, 15:17
 0
На Волині ліквідували канал переправлення ухилянтів через кордон
Сьогодні, 14:59
 0
Медіа
відео
1/8