Захищаючи Україну, загинули троє Героїв з громади на Волині





Про це



"Це Денисюк Андрій Миколайович, Крук Андрій Федорович та Рабчун Богдан Олександрович. Ваш подвиг спонукає задуматись кожного про ціну, яку платить Україна за відстоювання своєї незалежності.



Висловлюємо співчуття рідним і близьким і рідним!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що сьогодні, 20 травня 2024 року, орієнтовно о 16 годині траурний кортеж з тілом Героя Рабчуна Богдана Олександровича буде відправлятися від приміщення Волинського бюро судово - медичних експертиз.



"Просимо гідно зустріти Героя і віддати шану", - наголошують у громаді.



Про прибуття кортежу в с. Кадище буде повідомлено додатково.





Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цуманська селищна територіальна громада - в скорботі. На вічний спочинок до рідних домівок повертаються Герої, що віддали свої життя за рідну Вітчизну.Про це повідомили у громаді."Цета. Ваш подвиг спонукає задуматись кожного про ціну, яку платить Україна за відстоювання своєї незалежності.Висловлюємо співчуття рідним і близьким і рідним!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що сьогодні, 20 травня 2024 року, орієнтовно о 16 годині траурний кортеж з тілом Героя Рабчуна Богдана Олександровича буде відправлятися від приміщення Волинського бюро судово - медичних експертиз."Просимо гідно зустріти Героя і віддати шану", - наголошують у громаді.Про прибуття кортежу в с. Кадище буде повідомлено додатково.

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