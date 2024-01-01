Захищаючи Україну, загинули троє Героїв з громади на Волині
Сьогодні, 15:35
Цуманська селищна територіальна громада - в скорботі. На вічний спочинок до рідних домівок повертаються Герої, що віддали свої життя за рідну Вітчизну.
Про це повідомили у громаді.
"Це Денисюк Андрій Миколайович, Крук Андрій Федорович та Рабчун Богдан Олександрович. Ваш подвиг спонукає задуматись кожного про ціну, яку платить Україна за відстоювання своєї незалежності.
Висловлюємо співчуття рідним і близьким і рідним!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сьогодні, 20 травня 2024 року, орієнтовно о 16 годині траурний кортеж з тілом Героя Рабчуна Богдана Олександровича буде відправлятися від приміщення Волинського бюро судово - медичних експертиз.
"Просимо гідно зустріти Героя і віддати шану", - наголошують у громаді.
Про прибуття кортежу в с. Кадище буде повідомлено додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
"Це Денисюк Андрій Миколайович, Крук Андрій Федорович та Рабчун Богдан Олександрович. Ваш подвиг спонукає задуматись кожного про ціну, яку платить Україна за відстоювання своєї незалежності.
Висловлюємо співчуття рідним і близьким і рідним!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сьогодні, 20 травня 2024 року, орієнтовно о 16 годині траурний кортеж з тілом Героя Рабчуна Богдана Олександровича буде відправлятися від приміщення Волинського бюро судово - медичних експертиз.
"Просимо гідно зустріти Героя і віддати шану", - наголошують у громаді.
Про прибуття кортежу в с. Кадище буде повідомлено додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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