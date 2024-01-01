За напад на поліцейських на блокпосту на Волині чоловіку світить кримінал

На блокпосту у селі Мовчанів у Володимирському районі на Волині чоловік напав на поліцейських і погрожував фізичною розправою.Цю інформацію підтвердила речниця ГУНП ВолиніСьогодні зранку у селі Мовчанів Володимирського району під час превентивного відпрацювання поліцейські зупинили автомобіль Opel Vivaro під керуванням 32- річного водія.Під час перевірки документів 57-річний пасажир цього ж авто розпочав нецензурно виражатися в бік працівників поліції, а після зауваження металевою трубою завдав удару одному із працівників поліції.Окрім того, порушник під час затримання погрожував працівникам поліції фізичною розправою, навмисне пошкодив формений одяг та спричинив тілесні ушкодження правоохоронцям.Наразі до ЄРДР внесено відомості за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України, а самого правопорушника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Слідство триває.