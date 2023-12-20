Представникам ТЦК дозволили вручати повістки цілодобово, - постанова Кабміну

Представникам ТЦК дозволили вручати повістки цілодобово, - постанова Кабміну
Представники територіальних центрів комплектації зможуть вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним цілодобово.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Кабміну №560.

Згідно з документом, вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на пунктах пропуску (блокпостах), пунктах пропуску через державний кордон України.

Повістки мають право вручати:

- представники ТЦК - в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК.

- представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) - в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідної районної, міської держадміністрації (військової адміністрації);

- представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад - в адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюється повноваження відповідних виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

- представники підприємств, установ, організацій - на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків);

- представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку) - на усій території України.

Раніше речник Міноборони Лазуткін заявив, що кинута в поштову скриньку повістка не вважається врученою.

Також, згідно з постановою Кабміну, голів правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) уповноважать вручати повістки військовозобов’язаним.

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Теги: повістка, мобілізація
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