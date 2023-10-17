Волинський драмтеатр анонсував прем'єрний показ казки-фентезі «Аліса. Повернення в Дивокрай»

Волинський драмтеатр анонсував прем'єрний показ казки-фентезі «Аліса. Повернення в Дивокрай»
Репертуар Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка поповнився ще однією виставою: 1 та 2 червня відбудеться прем'єрний показ музичної казки-фентезі «Аліса. Повернення в Дивокрай», яка приурочена до Міжнародного дня захисту дітей.

Про це повідомляють на сторінці театру.

"Презентуємо для глядачів музичну казку-фентезі «Аліса. Повернення в Дивокрай» від Дарини Гребенко, створену за мотивами відомої історії Льюїса Керрола, у постановці заслуженої артистки України Світлани Органісти.

Опис вистави: дорослішання дається Алісі непросто, попри те, що після повернення із Дивокраю минули роки. Однак «уява – це єдина зброя у війні проти реальності», і ось дівчинка знову прямує знайомою стежкою вслід за Кроликом, аби відвернути біду від місця, що стало для неї другим домом...

Нова історія про всесвітньо відомих героїв зачарує дітей та дорослих яскравими образами, запальними танцями, драйвовими піснями, Керролівською мудрістю та, звичайно ж, новими пригодами!" - йдеться в анонсі.
Волинський драмтеатр анонсував прем'єрний показ казки-фентезі «Аліса. Повернення в Дивокрай»

КОЛИ І ДЕ: 1 червня о 17.00,

2, 30 червня о 12:00,

основна сцена.

Квитки доступні на сайті або за номерами телефонів: +38(0332)725460 та +38(0332)725303

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Теги: театр, вистави, Луцьк
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