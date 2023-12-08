В Усика заберуть чемпіонський пояс

В Усика заберуть чемпіонський пояс
Міжнародна боксерська федерація (IBF) забере в Олександра Усика свій титул чемпіона у надважкій вазі.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Захист пояса проти Філіпа Хрговича вже прострочений. Хорват — обовʼязковий претендент на титул, і він відмовляється чекати, поки Ф’юрі та Усик проведуть реванш.

Зважаючи на це, IBF забирає свій пояс і віддасть його переможцю поєдинку Хргович — Дюбуа, який відбудеться 1 червня. Переможець цього бою зустрінеться з ексчемпіоном у надважкій вазі Ентоні Джошуа.

Якщо Усик зможе перемогти Ф'юрі в реванші, тоді йому доведеться битися з володарем IBF, аби зібрати всі чотири пояси (WBA, WBC, IBF та WBO) і захистити звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

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Теги: спорт, світ
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