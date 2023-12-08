В Усика заберуть чемпіонський пояс

Міжнародна боксерська федерація (IBF) забере всвій титул чемпіона у надважкій вазі.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Захист пояса противже прострочений. Хорват — обовʼязковий претендент на титул, і він відмовляється чекати, покита Усик проведуть реванш.Зважаючи на це, IBF забирає свій пояс і віддасть його переможцю поєдинку Хргович —, який відбудеться 1 червня. Переможець цього бою зустрінеться з ексчемпіоном у надважкій вазіЯкщо Усикв реванші, тоді йому доведеться битися з володарем IBF, аби зібрати всі чотири пояси (WBA, WBC, IBF та WBO) і захистити звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі.