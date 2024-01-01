Волинські воїни знищили ворожу «броню»: з’явилося відео
Сьогодні, 18:15
Військовослужбовці волинської 100-ї окремої механізованої бригади знищили ворожу БМП-2.
Про це у телеграмі повідомила військова частина.
На сході України бійцями підрозділу ударних безпілотників 100 омбр VORON 100 знищено чергову одиницю ворожої бронетехніки.
«Цього разу геть не пощастило орківській БМП-2 – після враження FPV-дроном вона перетворилася на ефектний смолоскип! Далі буде ще спекотніше!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у телеграмі повідомила військова частина.
На сході України бійцями підрозділу ударних безпілотників 100 омбр VORON 100 знищено чергову одиницю ворожої бронетехніки.
«Цього разу геть не пощастило орківській БМП-2 – після враження FPV-дроном вона перетворилася на ефектний смолоскип! Далі буде ще спекотніше!» - йдеться у повідомленні.
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