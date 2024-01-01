Рятувальники з Волині вирушили в ротацію у прифронтові регіони
Сьогодні, 18:39
Волинські рятувальники вирушили на схід України, аби підсилити колег-вогнеборців на прифронтових територіях.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні, 20 травня, розрахунки рятувальників Волинського гарнізону вирушили на схід України для виконання завдань за призначенням, у тому числі й щодо реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з військовою агресією.
Волинські працівники служби 101 посилять спроможності бійців ДСНС Донеччини. Особовий склад відбув разом з пожежно-рятувальною технікою та спорядженням, рятувальники забезпечені захисним одягом, бронезахистом та медичними аптечками.
На східні рубежі України вирушили також працівники ДСНС Закарпаття, Івано-Франківщини, Львівської та Тернопільської областей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні, 20 травня, розрахунки рятувальників Волинського гарнізону вирушили на схід України для виконання завдань за призначенням, у тому числі й щодо реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з військовою агресією.
Волинські працівники служби 101 посилять спроможності бійців ДСНС Донеччини. Особовий склад відбув разом з пожежно-рятувальною технікою та спорядженням, рятувальники забезпечені захисним одягом, бронезахистом та медичними аптечками.
На східні рубежі України вирушили також працівники ДСНС Закарпаття, Івано-Франківщини, Львівської та Тернопільської областей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Рятувальники з Волині вирушили в ротацію у прифронтові регіони
Сьогодні, 18:39
Волинські воїни знищили ворожу «броню»: з’явилося відео
Сьогодні, 18:15
Просять присвоїти звання Герой України полеглому волинянину
Сьогодні, 17:50
В Усика заберуть чемпіонський пояс
Сьогодні, 17:23
Волинський драмтеатр анонсував прем'єрний показ казки-фентезі «Аліса. Повернення в Дивокрай»
Сьогодні, 17:00