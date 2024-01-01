Рятувальники з Волині вирушили в ротацію у прифронтові регіони

Рятувальники з Волині вирушили в ротацію у прифронтові регіони
Волинські рятувальники вирушили на схід України, аби підсилити колег-вогнеборців на прифронтових територіях.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.

Сьогодні, 20 травня, розрахунки рятувальників Волинського гарнізону вирушили на схід України для виконання завдань за призначенням, у тому числі й щодо реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з військовою агресією.

Волинські працівники служби 101 посилять спроможності бійців ДСНС Донеччини. Особовий склад відбув разом з пожежно-рятувальною технікою та спорядженням, рятувальники забезпечені захисним одягом, бронезахистом та медичними аптечками.

На східні рубежі України вирушили також працівники ДСНС Закарпаття, Івано-Франківщини, Львівської та Тернопільської областей.


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Теги: рятувальники, Волинь
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