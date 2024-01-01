Евакуація на Харківщині: щемкі фото від ДСНС

Триваєз прифронтових населених пунктів Харківської області.Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.Близько 8 тис. осіб вже вивезено з-під обстрілів у безпечні місця силами рятувальників ДСНС, Національної поліції, волонтерів і представників місцевих громад.Здебільшого це жінки, особи похилого віку, маломобільні, люди з обмеженими можливостями, а також діти.Евакуація триває шостий день і проходить у семи громадах Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів.Рятувальники та поліцейські продовжують оповіщати населення про необхідність і порядок евакуації з метою збереження життя людей.У проміжних евакопунктах працюють психологи ДСНС, допомагаючи та підтримуючи людей.