Евакуація на Харківщині: щемкі фото від ДСНС

Евакуація на Харківщині: щемкі фото від ДСНС
Триває евакуація цивільного населення з прифронтових населених пунктів Харківської області.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

Близько 8 тис. осіб вже вивезено з-під обстрілів у безпечні місця силами рятувальників ДСНС, Національної поліції, волонтерів і представників місцевих громад.

Здебільшого це жінки, особи похилого віку, маломобільні, люди з обмеженими можливостями, а також діти.

Евакуація триває шостий день і проходить у семи громадах Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Рятувальники та поліцейські продовжують оповіщати населення про необхідність і порядок евакуації з метою збереження життя людей.

У проміжних евакопунктах працюють психологи ДСНС, допомагаючи та підтримуючи людей.


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Теги: евакуація, Україна
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