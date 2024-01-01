На Волині вшанували пам’ять Героїв Сергія Іванова та Володимира Острова

На Волині вшанували пам’ять Героїв Сергія Іванова та Володимира Острова
У Рожищі на Волині на фасадi лiцею №2 задля вшанування полеглих воїнів Сергія Іванова та Володимира Острова відкрили меморіальнi дошки.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.

Меморіальні дошки – це символ пам'яті про тих, хто відчув війну, вiддав життя, захищаючи рідну землю. Нашi Герої поклали життя, аби ми жили в мирній та квітучій Україні.

На церемонії відкриття зібралися рідні та близькі, вчителi, учні лiцею, представники Рожищенської громади, Рожищенської міськради, духовенство, вiйськовослужбовцi другого відділу Луцького РТЦК та СП.

Хвилиною мовчання присутні вшанували усіх загиблих захисників, які стали Героями творення новітньої історії держави Україна та поклали квіти до пам’ятних дошок.


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Теги: вшанування, Волинь
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