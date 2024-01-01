У Луцькій громаді вулицю перейменували «на біс»

перейменованої вулиці.



Про це пише



Йдеться про вулицю 40 років Перемоги, яку 26 квітня цього року переназвали на вулицю Холмську. Жителі села з новою назвою не погодилися та 1 травня зареєстрували колективне звернення. У документі зазначили, що жителі Боголюбського старостинського округу запропонували назвати вулицю Центральною.



Міський голова Ігор Поліщук погодив зміни та вніс їх у попереднє розпорядження. Відтак вулиця 40 років Перемоги у Боголюбах із 20 травня матиме назву "вулиця Центральна."



Стенди й вказівники з назвами нових вулиць і провулків буде встановлювати департамент житлово-комунального господарства міської ради.



Що відомо про процес декомунізації на Волині та в Луцьку



Станом на квітень 2022 року, за даними міськради, перейменуванню в Луцьку підлягали понад 100 вулиць. Тоді ж у місті нові назви отримали п'ять перших вулиць.



Станом на січень 2023 року за даними громадської організації "Світанок" 397 вулиць на Волині підлягали перейменуванню у рамках закону про декомунізацію. У Луцькій громаді активісти тоді нарахували 83 назви, які пов'язані із радянським союзом та комуністичним режимом.



Загалом у Волинській області в період із 24 лютого 2022 року до червня 2023 року в рамках закону про декомунізацію демонтували 14 радянських пам'ятників, погрудь, зірок, меморіальних дошок, серпів та молотів. У квітні 2024 року в Ковелі комунальники демонтували пам'ятник на честь радянських артилеристів, який не належить до нерухомих пам’яток України чи об’єктів культурної спадщини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Боголюби, що входить до складу Луцької громади, повторно змінили назву вжеПро це пише Суспільне Йдеться про вулицю 40 років Перемоги, яку 26 квітня цього року переназвали на вулицю Холмську. Жителі села з новою назвою не погодилися та 1 травня зареєстрували колективне звернення. У документі зазначили, що жителі Боголюбського старостинського округу запропонували назвати вулицю Центральною.Міський головапогодив зміни та вніс їх у попереднє розпорядження. Відтак вулиця 40 років Перемоги у Боголюбах із 20 травня матиме назву "вулиця Центральна."Стенди й вказівники з назвами нових вулиць і провулків буде встановлювати департамент житлово-комунального господарства міської ради.Станом на квітень 2022 року, за даними міськради, перейменуванню в Луцьку підлягали понад 100 вулиць. Тоді ж у місті нові назви отримали п'ять перших вулиць.Станом на січень 2023 року за даними громадської організації "Світанок" 397 вулиць на Волині підлягали перейменуванню у рамках закону про декомунізацію. У Луцькій громаді активісти тоді нарахували 83 назви, які пов'язані із радянським союзом та комуністичним режимом.Загалом у Волинській області в період із 24 лютого 2022 року до червня 2023 року в рамках закону про декомунізацію демонтували 14 радянських пам'ятників, погрудь, зірок, меморіальних дошок, серпів та молотів. У квітні 2024 року в Ковелі комунальники демонтували пам'ятник на честь радянських артилеристів, який не належить до нерухомих пам’яток України чи об’єктів культурної спадщини.

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