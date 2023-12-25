Через дефіцит електроенергії на вулицях Луцька поменшає тролейбусів

У вечірній час зменшать кількість тролейбусів, якіобласного центру Волині.Про це повідомляє відділ транспорту Луцької міськради.У зв'язку з введення обмежень споживання електроенергії в Україні, буде зменшено кількість одиниць електротранспорту, який працюватиме на маршрутах.Так, сьогодні, після 15.00 будуть курсувати тролейбуси маршрутів:- № 15 «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ» (кільцевий рух) в кількості 5 одиниць;- № 15а «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ» (кільцевий рух) в кількості 5 одиниць.Після 18:00 год будуть курсувати тролейбуси маршрутів:- № 1 «СКФ “Україна” – Карбишева – СКФ “Україна”» в кількості 4 одиниці;- № 2 «“Новий ринок” – Карбишева –“Новий ринок”» в кількості 4 одиниці;- № 3 «Лісництво – с. Гаразджа (кладовище)» в кількості 1 одиниця;- № 4 «Залізничний вокзал – Вересневе» в кількості 2 одиниці.Після 19:00 год будуть курсувати тролейбуси маршрутів:- № 5 «Цегельний завод – Карбишева» в кількості 1 одиниця;- № 12 «Володимирська – Карбишева» в кількості 2 одиниці.