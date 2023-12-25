Через дефіцит електроенергії на вулицях Луцька поменшає тролейбусів
Сьогодні, 17:19
У вечірній час зменшать кількість тролейбусів, які курсуватимуть вулицями обласного центру Волині.
Про це повідомляє відділ транспорту Луцької міськради.
У зв'язку з введення обмежень споживання електроенергії в Україні, буде зменшено кількість одиниць електротранспорту, який працюватиме на маршрутах.
Так, сьогодні, після 15.00 будуть курсувати тролейбуси маршрутів:
- № 15 «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ» (кільцевий рух) в кількості 5 одиниць;
- № 15а «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ» (кільцевий рух) в кількості 5 одиниць.
Після 18:00 год будуть курсувати тролейбуси маршрутів:
- № 1 «СКФ “Україна” – Карбишева – СКФ “Україна”» в кількості 4 одиниці;
- № 2 «“Новий ринок” – Карбишева –“Новий ринок”» в кількості 4 одиниці;
- № 3 «Лісництво – с. Гаразджа (кладовище)» в кількості 1 одиниця;
- № 4 «Залізничний вокзал – Вересневе» в кількості 2 одиниці.
Після 19:00 год будуть курсувати тролейбуси маршрутів:
- № 5 «Цегельний завод – Карбишева» в кількості 1 одиниця;
- № 12 «Володимирська – Карбишева» в кількості 2 одиниці.
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Про це повідомляє відділ транспорту Луцької міськради.
У зв'язку з введення обмежень споживання електроенергії в Україні, буде зменшено кількість одиниць електротранспорту, який працюватиме на маршрутах.
Так, сьогодні, після 15.00 будуть курсувати тролейбуси маршрутів:
- № 15 «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ» (кільцевий рух) в кількості 5 одиниць;
- № 15а «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ» (кільцевий рух) в кількості 5 одиниць.
Після 18:00 год будуть курсувати тролейбуси маршрутів:
- № 1 «СКФ “Україна” – Карбишева – СКФ “Україна”» в кількості 4 одиниці;
- № 2 «“Новий ринок” – Карбишева –“Новий ринок”» в кількості 4 одиниці;
- № 3 «Лісництво – с. Гаразджа (кладовище)» в кількості 1 одиниця;
- № 4 «Залізничний вокзал – Вересневе» в кількості 2 одиниці.
Після 19:00 год будуть курсувати тролейбуси маршрутів:
- № 5 «Цегельний завод – Карбишева» в кількості 1 одиниця;
- № 12 «Володимирська – Карбишева» в кількості 2 одиниці.
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