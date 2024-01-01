Із бізнесу – до ЗСУ: історія командира взводу мобільних вогневих груп

Командир взводу мобільних вогневих групдо Великої війни займався бізнесом і не думав, що коли-небудь доведеться одягнути «піксель».Про це повідомляють стратегічні комунікації ЗСУ.Артур зізнається — ніколи не думав, що буде у лавах Збройних Сил України, адже практично все життя займався бізнесом. Нині він — командир взводу мобільних вогневих груп. Головна мотивація чоловіка — вигнати тих, хто прийшов на нашу землю встановлювати свої порядки.«Я маю дати максимально своїх зусиль, щоб хлопці могли і відпочити, і поїсти, і не думать, як автомобіль заправить, могли бути фізично підготовленими, бо у них є одна робота -», - каже воїн.Більше про життєвий та військовий шлях Захисника дивіться у відео від СтратКом ЗСУ.