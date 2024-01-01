Із бізнесу – до ЗСУ: історія командира взводу мобільних вогневих груп
Сьогодні, 17:45
Командир взводу мобільних вогневих груп Артур до Великої війни займався бізнесом і не думав, що коли-небудь доведеться одягнути «піксель».
Про це повідомляють стратегічні комунікації ЗСУ.
Артур зізнається — ніколи не думав, що буде у лавах Збройних Сил України, адже практично все життя займався бізнесом. Нині він — командир взводу мобільних вогневих груп. Головна мотивація чоловіка — вигнати тих, хто прийшов на нашу землю встановлювати свої порядки.
«Я маю дати максимально своїх зусиль, щоб хлопці могли і відпочити, і поїсти, і не думать, як автомобіль заправить, могли бути фізично підготовленими, бо у них є одна робота - збить «шахед», ракету чи ще якусь ціль», - каже воїн.
Більше про життєвий та військовий шлях Захисника дивіться у відео від СтратКом ЗСУ.
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Про це повідомляють стратегічні комунікації ЗСУ.
Артур зізнається — ніколи не думав, що буде у лавах Збройних Сил України, адже практично все життя займався бізнесом. Нині він — командир взводу мобільних вогневих груп. Головна мотивація чоловіка — вигнати тих, хто прийшов на нашу землю встановлювати свої порядки.
«Я маю дати максимально своїх зусиль, щоб хлопці могли і відпочити, і поїсти, і не думать, як автомобіль заправить, могли бути фізично підготовленими, бо у них є одна робота - збить «шахед», ракету чи ще якусь ціль», - каже воїн.
Більше про життєвий та військовий шлях Захисника дивіться у відео від СтратКом ЗСУ.
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