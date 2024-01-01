ЗСУ вночі збили всі 18 запущених росією «шахедів»

ЗСУ вночі збили всі 18 запущених росією «шахедів»
У ніч на 14 травня російська армія атакувала Україну 18-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" теж із окупованого Криму.

Про це командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив у Telegram.

"Відбивали удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби. В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих «шахедів» у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей", – сказав він.

Також близько 6 ранку російська армія завдала удару по Харкову.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російські війська хочуть створити на Харківщині буферну зону, - ISW
Сьогодні, 09:39
Українські воїни ліквідували ще 1400 окупантів
Сьогодні, 09:16
ЗСУ вночі збили всі 18 запущених росією «шахедів»
Сьогодні, 09:00
На Волині матері вручили посмертну нагороду сина. ФОТО
Сьогодні, 08:25
У США анонсували новий пакет військової допомоги для України
Сьогодні, 06:32
Схожі новини
Російські війська хочуть створити на Харківщині буферну зону, - ISW Російські війська хочуть створити на Харківщині буферну зону, - ISW
Сьогодні, 09:39
Українські воїни ліквідували ще 1400 окупантів Українські воїни ліквідували ще 1400 окупантів
Сьогодні, 09:16
У Генштабі повідомили про ситуацію на Харківщині: наступ росіян триває У Генштабі повідомили про ситуацію на Харківщині: наступ росіян триває
13 травень, 17:00
У Криму ракетами атакували базу ППО на Ай-Петрі, знищили командира військової частини У Криму ракетами атакували базу ППО на Ай-Петрі, знищили командира військової частини
13 травень, 16:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку через ремонт тепломережі чотири багатоповерхівки 1,5 місяця будуть без гарячої води
Сьогодні, 09:50
 0
Російські війська хочуть створити на Харківщині буферну зону, - ISW
Сьогодні, 09:39
 0
Українські воїни ліквідували ще 1400 окупантів
Сьогодні, 09:16
 0
ЗСУ вночі збили всі 18 запущених росією «шахедів»
Сьогодні, 09:00
 0
На Волині матері вручили посмертну нагороду сина. ФОТО
Сьогодні, 08:25
 0
Медіа
відео
1/8