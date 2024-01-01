ЗСУ вночі збили всі 18 запущених росією «шахедів»





Про це командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив у Telegram.



"Відбивали удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби. В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих «шахедів» у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей", – сказав він.



Також близько 6 ранку російська армія завдала удару по Харкову.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 14 травня російська армія атакувала Україну 18-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" теж із окупованого Криму.Про це командувач Повітряних силповідомив у Telegram."Відбивали удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби. В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих «шахедів» у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей", – сказав він.Також близько 6 ранку російська армія завдала удару по Харкову.

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