У США анонсували новий пакет військової допомоги для України

У США анонсували новий пакет військової допомоги для України
Сполучені Штати Америки найближчими днями оголосять про передачу Україні нового пакета військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

За словами чиновника, США виділять Україні новий пакет допомоги. Салліван уточнив, що це станеться в наступні кілька днів.

Водночас радник Байдена не розкрив деталі про те, що увійде в пакет допомоги. Салліван сказав, що США намагаються прискорити темпи поставок озброєнь і знову визнав, що затримка з ними "поставила Україну в глухий кут".

"Частина цієї техніки вже перебуває на полі бою. Частина цього обладнання з'явиться на полі бою цього тижня. Тому я не хочу стверджувати, що все обладнання вартістю в мільярди доларів перебуває на полі бою, але те, що ви побачите, - це постійний потік тиждень за тижнем", - додав він.

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Теги: Україна, США, військова допомога, війна
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