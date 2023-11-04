У Дії з'явиться посвідчення ветерана





У застосунку Дія незабаром з'явиться посвідчення ветерана. Поки документ працює у бета-версії. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, - пише



"Більше не потрібно носити із собою паперовий документ, посвідчення буде завжди під рукою - у смартфоні", - написав він.



За словами міністра, тепер у Мінцифрі запустять бета-тест і планують зібрати тестувальників, щоб переконатися, що інтерфейс зрозумілий, а дані з реєстру тягнуться коректні та в повному обсязі.



"Протестувати новий документ у застосунку можна, якщо у вас є паспорт у Дії та картка платника податків", - додав Федоров.



Записатися на бета-тестування буде можна:

учасникам бойових дій;

людям з інвалідністю внаслідок війни;

учасникам війни;

постраждалим учасникам Революції Гідності;

членам сім'ї загиблого ветерана війни;

членам сім'ї загиблого захисника і захисниці України.



Що має з'явитися в тестовому "е-посвідченні" ветерана:



назва посвідчення;

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);

оцифрований образ особи;

пункт і стаття Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, відповідно до якого надано статус;

орган, що видав посвідчення;

серія, номер, дата видачі та закінчення строку дії паперового посвідчення;

група інвалідності (для осіб з інвалідністю внаслідок війни);

унікальний електронний ідентифікатор.

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