У Дії з'явиться посвідчення ветерана
Сьогодні, 03:42
Наразі протестувати новий документ у застосунку можна, якщо у вас є паспорт у Дії та картка платника податків.
У застосунку Дія незабаром з'явиться посвідчення ветерана. Поки документ працює у бета-версії. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, - пише "Кореспондент".
"Більше не потрібно носити із собою паперовий документ, посвідчення буде завжди під рукою - у смартфоні", - написав він.
За словами міністра, тепер у Мінцифрі запустять бета-тест і планують зібрати тестувальників, щоб переконатися, що інтерфейс зрозумілий, а дані з реєстру тягнуться коректні та в повному обсязі.
"Протестувати новий документ у застосунку можна, якщо у вас є паспорт у Дії та картка платника податків", - додав Федоров.
Записатися на бета-тестування буде можна:
учасникам бойових дій;
людям з інвалідністю внаслідок війни;
учасникам війни;
постраждалим учасникам Революції Гідності;
членам сім'ї загиблого ветерана війни;
членам сім'ї загиблого захисника і захисниці України.
Що має з'явитися в тестовому "е-посвідченні" ветерана:
назва посвідчення;
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
оцифрований образ особи;
пункт і стаття Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, відповідно до якого надано статус;
орган, що видав посвідчення;
серія, номер, дата видачі та закінчення строку дії паперового посвідчення;
група інвалідності (для осіб з інвалідністю внаслідок війни);
унікальний електронний ідентифікатор.
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У застосунку Дія незабаром з'явиться посвідчення ветерана. Поки документ працює у бета-версії. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, - пише "Кореспондент".
"Більше не потрібно носити із собою паперовий документ, посвідчення буде завжди під рукою - у смартфоні", - написав він.
За словами міністра, тепер у Мінцифрі запустять бета-тест і планують зібрати тестувальників, щоб переконатися, що інтерфейс зрозумілий, а дані з реєстру тягнуться коректні та в повному обсязі.
"Протестувати новий документ у застосунку можна, якщо у вас є паспорт у Дії та картка платника податків", - додав Федоров.
Записатися на бета-тестування буде можна:
учасникам бойових дій;
людям з інвалідністю внаслідок війни;
учасникам війни;
постраждалим учасникам Революції Гідності;
членам сім'ї загиблого ветерана війни;
членам сім'ї загиблого захисника і захисниці України.
Що має з'явитися в тестовому "е-посвідченні" ветерана:
назва посвідчення;
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
оцифрований образ особи;
пункт і стаття Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, відповідно до якого надано статус;
орган, що видав посвідчення;
серія, номер, дата видачі та закінчення строку дії паперового посвідчення;
група інвалідності (для осіб з інвалідністю внаслідок війни);
унікальний електронний ідентифікатор.
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