В Україні побільшало переоформлень авто: що роблять автовласники з Волині





Чи збільшилася кількість перереєстрацій на Волині з'ясовували журналісти



Так, згідно із законодавством, з 18 травня у громадян можна вилучати авто на потреби ЗСУ, якщо у власності є більше одного транспортного засобу. Тож лише за останні три тижні кількість переоформлень авто зросла до 154 178 операцій, що порівняно з минулим місяцем вище на 42%.



У МВС уточнили, що найпопулярнішими операціями стали угоди купівлі-продажу та договори дарування. Перших зареєстрували 110 997 (у березні 74 389 випадків), других 2 564 (у березні 444 випадків).



За словами речниці регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Волинській області Юлії Матящук, на Волині ажіотажу з приводу оформлень автівок немає.



«Ажіотажу немає. Минулого року було переоформлено приблизно 50 000 автівок, а за 4 місці поточного року було оформлено приблизно 18 000 авто», - зазначила вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У квітні в Україні зафіксували рекордне зростання перереєстрацій транспортних засобів. Експерти пов’язують такий сплеск активності автовласників з ухваленням нового закону про посилення мобілізації.Чи збільшилася кількість перереєстрацій на Волині з'ясовували журналісти ВСН. Так, згідно із законодавством, з 18 травня у громадян можна вилучати авто на потреби ЗСУ, якщо у власності є більше одного транспортного засобу. Тож лише за останні три тижні кількість переоформлень авто зросла до 154 178 операцій, що порівняно з минулим місяцем вище на 42%.У МВС уточнили, що найпопулярнішими операціями стали угоди купівлі-продажу та договори дарування. Перших зареєстрували 110 997 (у березні 74 389 випадків), других 2 564 (у березні 444 випадків).За словами речниці регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Волинській області, на Волині ажіотажу з приводу оформлень автівок немає.«Ажіотажу немає. Минулого року було переоформлено приблизно 50 000 автівок, а за 4 місці поточного року було оформлено приблизно 18 000 авто», - зазначила вона.

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