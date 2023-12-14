В Україні побільшало переоформлень авто: що роблять автовласники з Волині
Сьогодні, 05:28
У квітні в Україні зафіксували рекордне зростання перереєстрацій транспортних засобів. Експерти пов’язують такий сплеск активності автовласників з ухваленням нового закону про посилення мобілізації.
Чи збільшилася кількість перереєстрацій на Волині з'ясовували журналісти ВСН.
Так, згідно із законодавством, з 18 травня у громадян можна вилучати авто на потреби ЗСУ, якщо у власності є більше одного транспортного засобу. Тож лише за останні три тижні кількість переоформлень авто зросла до 154 178 операцій, що порівняно з минулим місяцем вище на 42%.
У МВС уточнили, що найпопулярнішими операціями стали угоди купівлі-продажу та договори дарування. Перших зареєстрували 110 997 (у березні 74 389 випадків), других 2 564 (у березні 444 випадків).
За словами речниці регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Волинській області Юлії Матящук, на Волині ажіотажу з приводу оформлень автівок немає.
«Ажіотажу немає. Минулого року було переоформлено приблизно 50 000 автівок, а за 4 місці поточного року було оформлено приблизно 18 000 авто», - зазначила вона.
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Чи збільшилася кількість перереєстрацій на Волині з'ясовували журналісти ВСН.
Так, згідно із законодавством, з 18 травня у громадян можна вилучати авто на потреби ЗСУ, якщо у власності є більше одного транспортного засобу. Тож лише за останні три тижні кількість переоформлень авто зросла до 154 178 операцій, що порівняно з минулим місяцем вище на 42%.
У МВС уточнили, що найпопулярнішими операціями стали угоди купівлі-продажу та договори дарування. Перших зареєстрували 110 997 (у березні 74 389 випадків), других 2 564 (у березні 444 випадків).
За словами речниці регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Волинській області Юлії Матящук, на Волині ажіотажу з приводу оформлень автівок немає.
«Ажіотажу немає. Минулого року було переоформлено приблизно 50 000 автівок, а за 4 місці поточного року було оформлено приблизно 18 000 авто», - зазначила вона.
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