На Волині матері вручили посмертну нагороду сина. ФОТО

На Волині матері вручили посмертну нагороду сина. ФОТО
За участі Рожищенського міського голови Вячеслава Поліщука та представників Другого відділу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відбулося вручення посмертної нагороди захисника України Андрія Поліщука мамі загиблого Героя.

Повідомляють на сайті Рожищенської міської ради.

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку, відповідно до Указу Президента України №2/2024 від 2 січня 2024 року солдата Андрія Георгійовича Поліщука нагороджено медаллю “За військову службу Україні” (посмертно).

Нагадаємо, житель Топільна, військовослужбовець взводу снайперів Андрій Поліщук на псевдо "Дрон" загинув 14 квітня 2022 року в результаті артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новобахмутівка Донецької області.

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Теги: Волинь, Рожище, нагорода
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