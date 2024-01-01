Українські воїни ліквідували ще 1400 окупантів





Про це йдеться у зведенні Генштабу.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 485430 (+1400) осіб,



- танків ‒ 7496 (+11) од,



- бойових броньованих машин ‒ 14460 (+43) од,



- артилерійських систем – 12515 (+28) од,



- РСЗВ – 1070 (+0) од,



- засоби ППО ‒ 798 (+1) од,



- літаків – 351 (+1) од,



- гелікоптерів – 325 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9985 (+49),



- крилаті ракети ‒ 2197 (+0),



- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,



- підводні човни - 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 16907 (+29) од,



- спеціальна техніка ‒ 2054 (+6).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували близько 485 430 окупантів.Про це йдеться у зведенні Генштабу.- особового складу ‒ близько 485430 (+1400) осіб,- танків ‒ 7496 (+11) од,- бойових броньованих машин ‒ 14460 (+43) од,- артилерійських систем – 12515 (+28) од,- РСЗВ – 1070 (+0) од,- засоби ППО ‒ 798 (+1) од,- літаків – 351 (+1) од,- гелікоптерів – 325 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9985 (+49),- крилаті ракети ‒ 2197 (+0),- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,- підводні човни - 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 16907 (+29) од,- спеціальна техніка ‒ 2054 (+6).

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