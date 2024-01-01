Українські воїни ліквідували ще 1400 окупантів

Українські воїни ліквідували ще 1400 окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували близько 485 430 окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 485430 (+1400) осіб,

- танків ‒ 7496 (+11) од,

- бойових броньованих машин ‒ 14460 (+43) од,

- артилерійських систем – 12515 (+28) од,

- РСЗВ – 1070 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 798 (+1) од,

- літаків – 351 (+1) од,

- гелікоптерів – 325 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9985 (+49),

- крилаті ракети ‒ 2197 (+0),

- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

- підводні човни - 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 16907 (+29) од,

- спеціальна техніка ‒ 2054 (+6).

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Теги: Україна, росія, війна
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