У Луцьку через ремонт тепломережі чотири багатоповерхівки 1,5 місяця будуть без гарячої води





Йдеться про житлові будинки на проспекті Відродження, 9 і 11, а також на вулиці Захарова 12 і 14, розповів Антон Безносиков.



З його слів, за три останніх опалювальних сезони на тепловій мережі на проспекті Відродження, 9 – 11 ДКП "Луцьктепло" зафіксувало п'ять витоків. Тому на цій ділянці комунальники повністю демонтують старі трубопроводи, які вичерпали термін експлуатацію, та покладуть нові, попередньо ізольовані.



Загалом планують замінити 168,3 метра теплових мереж та мереж гарячого водопостачання, а також 168,3 метра попередньо ізольованих поліетиленових термостійких трубопроводів, додав Антон Безносиков.



Вартість матеріалів та робіт — 5 мільйонів 850 тисяч гривень, це кошти інвестиційної програми підприємства "Луцьктепло", додав Антон Безносиков. Замінювати тепломережі буде фірма-підрядник з Львівської області, яка перемогла на відкритих торгах у Prozorro.



Попередньо гарячу воду ввімкнуть споживачам через 1,5 місяця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 14 травня стартував ремонт на тепловій мережі на проспекті Відродження у Луцьку. Мешканці чотирьох багатоповерхівок на півтора місяця залишилися без гарячого водопостачання.Йдеться про житлові будинки на проспекті Відродження, 9 і 11, а також на вулиці Захарова 12 і 14, розповів Суспільному речник комунального підприємства "Луцьктепло"З його слів, за три останніх опалювальних сезони на тепловій мережі на проспекті Відродження, 9 – 11 ДКП "Луцьктепло" зафіксувало п'ять витоків. Тому на цій ділянці комунальники повністю демонтують старі трубопроводи, які вичерпали термін експлуатацію, та покладуть нові, попередньо ізольовані.Загалом планують замінити 168,3 метра теплових мереж та мереж гарячого водопостачання, а також 168,3 метра попередньо ізольованих поліетиленових термостійких трубопроводів, додав Антон Безносиков.Вартість матеріалів та робіт — 5 мільйонів 850 тисяч гривень, це кошти інвестиційної програми підприємства "Луцьктепло", додав Антон Безносиков. Замінювати тепломережі буде фірма-підрядник з Львівської області, яка перемогла на відкритих торгах у Prozorro.Попередньо гарячу воду ввімкнуть споживачам через 1,5 місяця.

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