Вогонь охопив близько гектара: у Луцькому районі горіли суха трава та чагарники





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 о 21:50 13 травня. Горіла суха трава й чагарники в урочищі Панський Ліс за селом Прилуцьке Луцького району. Вогонь охопив близько гектара території.

За викликом до місця події спрямували рятувальників 1 державної пожежно-рятувальної частини та працівників оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області.



Горіння локалізували о 23:03, ліквідували — о 23:22.



За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Тривають заходи з виявлення осіб, причетних до виникнення загоряння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі 14 травня в Луцькому районі рятувальники ліквідували пожежу сухої трави і чагарників.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 о 21:50 13 травня. Горіла суха трава й чагарники в урочищі Панський Ліс за селом Прилуцьке Луцького району. Вогонь охопив близько гектара території.За викликом до місця події спрямували рятувальників 1 державної пожежно-рятувальної частини та працівників оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області.Горіння локалізували о 23:03, ліквідували — о 23:22.За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Тривають заходи з виявлення осіб, причетних до виникнення загоряння.

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