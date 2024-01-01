Вогонь охопив близько гектара: у Луцькому районі горіли суха трава та чагарники
Сьогодні, 10:10
Уночі 14 травня в Луцькому районі рятувальники ліквідували пожежу сухої трави і чагарників.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 о 21:50 13 травня. Горіла суха трава й чагарники в урочищі Панський Ліс за селом Прилуцьке Луцького району. Вогонь охопив близько гектара території.
За викликом до місця події спрямували рятувальників 1 державної пожежно-рятувальної частини та працівників оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області.
Горіння локалізували о 23:03, ліквідували — о 23:22.
За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Тривають заходи з виявлення осіб, причетних до виникнення загоряння.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 о 21:50 13 травня. Горіла суха трава й чагарники в урочищі Панський Ліс за селом Прилуцьке Луцького району. Вогонь охопив близько гектара території.
За викликом до місця події спрямували рятувальників 1 державної пожежно-рятувальної частини та працівників оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області.
Горіння локалізували о 23:03, ліквідували — о 23:22.
За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Тривають заходи з виявлення осіб, причетних до виникнення загоряння.
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