Вогонь охопив близько гектара: у Луцькому районі горіли суха трава та чагарники

Вогонь охопив близько гектара: у Луцькому районі горіли суха трава та чагарники
Уночі 14 травня в Луцькому районі рятувальники ліквідували пожежу сухої трави і чагарників.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 о 21:50 13 травня. Горіла суха трава й чагарники в урочищі Панський Ліс за селом Прилуцьке Луцького району. Вогонь охопив близько гектара території.
За викликом до місця події спрямували рятувальників 1 державної пожежно-рятувальної частини та працівників оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області.

Горіння локалізували о 23:03, ліквідували — о 23:22.

За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Тривають заходи з виявлення осіб, причетних до виникнення загоряння.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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