Російські війська хочуть створити на Харківщині буферну зону, - ISW





Як передає



«Російські війська 13 травня продовжували тактично значущі операції на півночі та північному сході від міста Харкова і наразі, схоже, надають пріоритет швидкому створенню буферної зони вздовж міжнародного кордону, а не створенню умов для глибшого просування на півночі Харківської області», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що відносно швидкі темпи просування російських військ навколо міста Вовчанськ та повідомлення про руйнування кількох мостів через ключові водні артерії в межах населеного пункту свідчать про те, що російські війська надають перевагу створенню «буферної зони», а не більш глибокому просуванню, як раніше оцінювали експерти ISW.



Президент рф володимир путін та інші офіційні особи Кремля неодноразово пропонували створити «демілітаризовану буферну зону» в окупованій Україні для «захисту» російської території від українських ударів, а посол рф в США Анатолій Антонов напряму пов’язував цю буферну зону з посиленими наступальними операціями військ Москви на південь від Бєлгородської області.



Українські та західні офіційні особи також нещодавно заявили, що російські війська мають намір створити 10-кілометрову буферну зону в Харківській області, а експерти ISW нещодавно зазначили, що ця буферна зона одночасно забезпечить російським військам можливість обстрілювати з артилерії місто Харків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська, схоже, надають пріоритет швидкому створенню «буферної зони» вздовж кордону з Україною, а не значному просуванню вперед.Як передає Укрінформ , про це повідомляється на сайті ISW.«Російські війська 13 травня продовжували тактично значущі операції на півночі та північному сході від міста Харкова і наразі, схоже, надають пріоритет швидкому створенню буферної зони вздовж міжнародного кордону, а не створенню умов для глибшого просування на півночі Харківської області», - йдеться у повідомленні.Зазначається, що відносно швидкі темпи просування російських військ навколо міста Вовчанськ та повідомлення про руйнування кількох мостів через ключові водні артерії в межах населеного пункту свідчать про те, що російські війська надають перевагу створенню «буферної зони», а не більш глибокому просуванню, як раніше оцінювали експерти ISW.Президент рфта інші офіційні особи Кремля неодноразово пропонували створити «демілітаризовану буферну зону» в окупованій Україні для «захисту» російської території від українських ударів, а посол рф в СШАнапряму пов’язував цю буферну зону з посиленими наступальними операціями військ Москви на південь від Бєлгородської області.Українські та західні офіційні особи також нещодавно заявили, що російські війська мають намір створити 10-кілометрову буферну зону в Харківській області, а експерти ISW нещодавно зазначили, що ця буферна зона одночасно забезпечить російським військам можливість обстрілювати з артилерії місто Харків.

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