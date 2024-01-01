Командир роти добробату «Вовки да Вінчі» відверто розповів лучанам про війну та рекрутинг. ВІДЕО

Командир роти добробату «Вовки да Вінчі» відверто розповів лучанам про війну та рекрутинг. ВІДЕО
У Луцьку відбулася зустріч з Олександром Ябчанкою, новообраним командиром роти «Ґонор» батальйону «Вовки да Вінчі» 59 ОМБ. Зустріч мала назву «Пряма мова з передової або відверто про війну».

Захід відбувся другого травня у мистецькому просторі «Ангар», - повідомляє "Сила правди".

До Революції Гідності Олександр Ябчанка працював педіатром. А згодом зрозумів, що його справа – захищати державу. На жаль, каже військовий, ставлення суспільства до мобілізації з 24 лютого 2022 року змінилося не на краще і з цим потрібно щось робити. Чоловік проходить реабілітацію після поранень, які отримав у серпні минулого року. А тим часом він вирішив відверто поговори ти з українцями в тилу.

«Тема нашої розмови сьогодні, перш за все – війна. Тому я сподіваюся на вашу активну участь у нашій зустрічі. І друга тема розмови – рекрутинг. Цей тур називається рекрутинговий. Але все ж по важливості рекрутинг – на другому місці. Найважливіше, як на мене це – відверта розмова», – розпочав свій спіч Олександр Ябчанка.

Під час зустрічі боєць «Вовків» поділився своїм бойовим досвідом, розповів про переваги служби у їхньому добровольчому батальйоні. Каже, шукають піхотинців, операторів безпілотників, бойових медиків, водіїв-механіків, саперів, артилеристів, танкістів, зв’язківців і кухарів. Боєць намагається донести, що рекрутинг це про усвідомлений вибір вільної людини, що не усі командири віддають згубні накази, а чутки про «все розікрали» і «нема чим воювати» часто поширюють люди, які не компетентні у військовій справі і мають зовсім іншу мету. А ще, каже Ябчанка, залишитися осторонь цієї війни – не вийде.

«Цілі Росії не змінилися. Вони дві: демілітаризації і денацифікація. А що таке денацифікація, ми з вами бачили. Вони заходять на територію. І там ти вже не можеш бути українцем. Тебе знищать як українця в любому випадку. Окрім того на тих територіях, які вони окуповують, вони проводять тотальну мобілізацію. Оті м’ясні штурми, які ми відбивали, в них брали участь в тому числі і мобілізовані на тимчасово окупованих територіях чоловіки. Кажуть, що чоловіче населення Донецької та Луганської областей призовного віку знищене майже повністю. Знищене росіянами. Вони мобілізовують і кидають в м’ясні штурми. І роблять це з радістю. Зараз вони почали мобілізацію на території Херсонщини», – розповідав Ябчанка.

Олександр Ябчанка також розказав про інновації та техніку, що використовується в їхньому добробаті, поділився історіями з реальних бойових операцій, а також – про дружбу і службу з командиром добробату, Героєм України Дмитром Коцюбайлом «Да Вінчі».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, Вовки Да Вінчі, війна, розмова
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Дії з'явиться посвідчення ветерана
Сьогодні, 03:42
Командир роти добробату «Вовки да Вінчі» відверто розповів лучанам про війну та рекрутинг. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
Коли Україна отримає F-16 з Данії
Сьогодні, 01:15
14 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
США нададуть Україні нові і далекобійніші озброєння, – Нуланд
13 травень, 23:31
Схожі новини
Луцьк придбав для українських воїнів 13 позашляховиків. ВІДЕО Луцьк придбав для українських воїнів 13 позашляховиків. ВІДЕО
08 травень, 03:41
Яке покарання отримав 74-річний волинянин, який виправдовував російську агресію Яке покарання отримав 74-річний волинянин, який виправдовував російську агресію
09 квітень, 21:57
Колишній ветеринар з Луцька отримав відзнаку «За оборону міста Бахмут» Колишній ветеринар з Луцька отримав відзнаку «За оборону міста Бахмут»
05 квітень, 20:35
У Луцьку вперше протестували іноземця, який хоче проживати в Україні. ВІДЕО У Луцьку вперше протестували іноземця, який хоче проживати в Україні. ВІДЕО
31 березень, 18:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Дії з'явиться посвідчення ветерана
Сьогодні, 03:42
 0
Командир роти добробату «Вовки да Вінчі» відверто розповів лучанам про війну та рекрутинг. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
 0
Коли Україна отримає F-16 з Данії
Сьогодні, 01:15
 0
14 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
США нададуть Україні нові і далекобійніші озброєння, – Нуланд
13 травень, 23:31
 0
Медіа
відео
1/8