Командир роти добробату «Вовки да Вінчі» відверто розповів лучанам про війну та рекрутинг. ВІДЕО

Олександром Ябчанкою, новообраним командиром роти «Ґонор» батальйону «Вовки да Вінчі» 59 ОМБ. Зустріч мала назву «Пряма мова з передової або відверто про війну».



Захід відбувся другого травня у мистецькому просторі «Ангар», - повідомляє



До Революції Гідності Олександр Ябчанка працював педіатром. А згодом зрозумів, що його справа – захищати державу. На жаль, каже військовий, ставлення суспільства до мобілізації з 24 лютого 2022 року змінилося не на краще і з цим потрібно щось робити. Чоловік проходить реабілітацію після поранень, які отримав у серпні минулого року. А тим часом він вирішив відверто поговори ти з українцями в тилу.



«Тема нашої розмови сьогодні, перш за все – війна. Тому я сподіваюся на вашу активну участь у нашій зустрічі. І друга тема розмови – рекрутинг. Цей тур називається рекрутинговий. Але все ж по важливості рекрутинг – на другому місці. Найважливіше, як на мене це – відверта розмова», – розпочав свій спіч Олександр Ябчанка.



Під час зустрічі боєць «Вовків» поділився своїм бойовим досвідом, розповів про переваги служби у їхньому добровольчому батальйоні. Каже, шукають піхотинців, операторів безпілотників, бойових медиків, водіїв-механіків, саперів, артилеристів, танкістів, зв’язківців і кухарів. Боєць намагається донести, що рекрутинг це про усвідомлений вибір вільної людини, що не усі командири віддають згубні накази, а чутки про «все розікрали» і «нема чим воювати» часто поширюють люди, які не компетентні у військовій справі і мають зовсім іншу мету. А ще, каже Ябчанка, залишитися осторонь цієї війни – не вийде.



«Цілі Росії не змінилися. Вони дві: демілітаризації і денацифікація. А що таке денацифікація, ми з вами бачили. Вони заходять на територію. І там ти вже не можеш бути українцем. Тебе знищать як українця в любому випадку. Окрім того на тих територіях, які вони окуповують, вони проводять тотальну мобілізацію. Оті м’ясні штурми, які ми відбивали, в них брали участь в тому числі і мобілізовані на тимчасово окупованих територіях чоловіки. Кажуть, що чоловіче населення Донецької та Луганської областей призовного віку знищене майже повністю. Знищене росіянами. Вони мобілізовують і кидають в м’ясні штурми. І роблять це з радістю. Зараз вони почали мобілізацію на території Херсонщини», – розповідав Ябчанка.



Олександр Ябчанка також розказав про інновації та техніку, що використовується в їхньому добробаті, поділився історіями з реальних бойових операцій, а також – про дружбу і службу з командиром добробату, Героєм України Дмитром Коцюбайлом «Да Вінчі».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку відбулася зустріч зю, новообраним командиром роти «Ґонор» батальйону «Вовки да Вінчі» 59 ОМБ. Зустріч мала назву «Пряма мова з передової або відверто про війну».Захід відбувся другого травня у мистецькому просторі «Ангар», - повідомляє "Сила правди" До Революції Гідності Олександр Ябчанка працював педіатром. А згодом зрозумів, що його справа – захищати державу. На жаль, каже військовий, ставлення суспільства до мобілізації з 24 лютого 2022 року змінилося не на краще і з цим потрібно щось робити. Чоловік проходить реабілітацію після поранень, які отримав у серпні минулого року. А тим часом він вирішив відверто поговори ти з українцями в тилу.«Тема нашої розмови сьогодні, перш за все – війна. Тому я сподіваюся на вашу активну участь у нашій зустрічі. І друга тема розмови – рекрутинг. Цей тур називається рекрутинговий. Але все ж по важливості рекрутинг – на другому місці. Найважливіше, як на мене це – відверта розмова», – розпочав свій спіч Олександр Ябчанка.Під час зустрічі боєць «Вовків» поділився своїм бойовим досвідом, розповів про переваги служби у їхньому добровольчому батальйоні. Каже, шукають піхотинців, операторів безпілотників, бойових медиків, водіїв-механіків, саперів, артилеристів, танкістів, зв’язківців і кухарів. Боєць намагається донести, що рекрутинг це про усвідомлений вибір вільної людини, що не усі командири віддають згубні накази, а чутки про «все розікрали» і «нема чим воювати» часто поширюють люди, які не компетентні у військовій справі і мають зовсім іншу мету. А ще, каже Ябчанка, залишитися осторонь цієї війни – не вийде.«Цілі Росії не змінилися. Вони дві: демілітаризації і денацифікація. А що таке денацифікація, ми з вами бачили. Вони заходять на територію. І там ти вже не можеш бути українцем. Тебе знищать як українця в любому випадку. Окрім того на тих територіях, які вони окуповують, вони проводять тотальну мобілізацію. Оті м’ясні штурми, які ми відбивали, в них брали участь в тому числі і мобілізовані на тимчасово окупованих територіях чоловіки. Кажуть, що чоловіче населення Донецької та Луганської областей призовного віку знищене майже повністю. Знищене росіянами. Вони мобілізовують і кидають в м’ясні штурми. І роблять це з радістю. Зараз вони почали мобілізацію на території Херсонщини», – розповідав Ябчанка.Олександр Ябчанка також розказав про інновації та техніку, що використовується в їхньому добробаті, поділився історіями з реальних бойових операцій, а також – про дружбу і службу з командиром добробату, Героєм України Дмитром Коцюбайлом «Да Вінчі».

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