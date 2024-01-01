Коли Україна отримає F-16 з Данії
Сьогодні, 01:15
Україна може отримати винищувачі F-16 з Данії протягом місяця, заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.
Україна може отримали F-16 з Данії протягом місяця. Про це повідомила прем'єрка Днанії Метте Фредеріксен, яку цитує журналіст Джордж Лау у Twitter, передає УНН.
"F-16 з Данії будуть в Україні протягом місяця", - цитує журналіст слова Фредеріксен.
У квітні посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що Україна отримає від Данії всі винищувачі F-16, про які раніше домовилися лідери країн.
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомляла, що влітку цього року в Україну почнуть надходити перші винищувачі F-16. Спочатку Україна отримає літаки від Данії. Утім Київ до цього часу має підготувати інфраструктуру для винищувачів і забезпечити можливості для їхнього технічного обслуговування.
Представник Повітряних сил Ілля Євлаш заявляв, що є українські пілоти, які завершують своє навчання на винищувачах F-16.
За даними Reuters, Україна розраховує отримати перші винищувачі F-16 від західних союзників, таких як Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія, у червні-липні.
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Україна може отримали F-16 з Данії протягом місяця. Про це повідомила прем'єрка Днанії Метте Фредеріксен, яку цитує журналіст Джордж Лау у Twitter, передає УНН.
"F-16 з Данії будуть в Україні протягом місяця", - цитує журналіст слова Фредеріксен.
У квітні посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що Україна отримає від Данії всі винищувачі F-16, про які раніше домовилися лідери країн.
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомляла, що влітку цього року в Україну почнуть надходити перші винищувачі F-16. Спочатку Україна отримає літаки від Данії. Утім Київ до цього часу має підготувати інфраструктуру для винищувачів і забезпечити можливості для їхнього технічного обслуговування.
Представник Повітряних сил Ілля Євлаш заявляв, що є українські пілоти, які завершують своє навчання на винищувачах F-16.
За даними Reuters, Україна розраховує отримати перші винищувачі F-16 від західних союзників, таких як Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія, у червні-липні.
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