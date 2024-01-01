Коли Україна отримає F-16 з Данії

Коли Україна отримає F-16 з Данії
Україна може отримати винищувачі F-16 з Данії протягом місяця, заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Україна може отримали F-16 з Данії протягом місяця. Про це повідомила прем'єрка Днанії Метте Фредеріксен, яку цитує журналіст Джордж Лау у Twitter, передає УНН.

"F-16 з Данії будуть в Україні протягом місяця", - цитує журналіст слова Фредеріксен.

У квітні посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що Україна отримає від Данії всі винищувачі F-16, про які раніше домовилися лідери країн.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомляла, що влітку цього року в Україну почнуть надходити перші винищувачі F-16. Спочатку Україна отримає літаки від Данії. Утім Київ до цього часу має підготувати інфраструктуру для винищувачів і забезпечити можливості для їхнього технічного обслуговування.

Представник Повітряних сил Ілля Євлаш заявляв, що є українські пілоти, які завершують своє навчання на винищувачах F-16.

За даними Reuters, Україна розраховує отримати перші винищувачі F-16 від західних союзників, таких як Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія, у червні-липні.

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Теги: війна, допомога, авіація, Україна, Данія
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