Коли Україна отримає F-16 з Данії

Метте Фредеріксен.



Україна може отримали F-16 з Данії протягом місяця. Про це повідомила прем'єрка Днанії Метте Фредеріксен, яку цитує журналіст Джордж Лау у Twitter, передає



"F-16 з Данії будуть в Україні протягом місяця", - цитує журналіст слова Фредеріксен.



У квітні посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що Україна отримає від Данії всі винищувачі F-16, про які раніше домовилися лідери країн.



Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомляла, що влітку цього року в Україну почнуть надходити перші винищувачі F-16. Спочатку Україна отримає літаки від Данії. Утім Київ до цього часу має підготувати інфраструктуру для винищувачів і забезпечити можливості для їхнього технічного обслуговування.



Представник Повітряних сил Ілля Євлаш заявляв, що є українські пілоти, які завершують своє навчання на винищувачах F-16.



За даними Reuters, Україна розраховує отримати перші винищувачі F-16 від західних союзників, таких як Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія, у червні-липні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна може отримати винищувачі F-16 з Данії протягом місяця, заявила прем'єр-міністр ДаніїУкраїна може отримали F-16 з Данії протягом місяця. Про це повідомила прем'єрка Днанії Метте Фредеріксен, яку цитує журналіст Джордж Лау у Twitter, передає УНН "F-16 з Данії будуть в Україні протягом місяця", - цитує журналіст слова Фредеріксен.У квітні посол Данії в Українізаявив, що Україна отримає від Данії всі винищувачі F-16, про які раніше домовилися лідери країн.Міністр оборони Нідерландівповідомляла, що влітку цього року в Україну почнуть надходити перші винищувачі F-16. Спочатку Україна отримає літаки від Данії. Утім Київ до цього часу має підготувати інфраструктуру для винищувачів і забезпечити можливості для їхнього технічного обслуговування.Представник Повітряних сил Ілля Євлаш заявляв, що є українські пілоти, які завершують своє навчання на винищувачах F-16.За даними Reuters, Україна розраховує отримати перші винищувачі F-16 від західних союзників, таких як Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія, у червні-липні.

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